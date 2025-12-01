Incendio en Sajonia: 40 familias lo perdieron todo y esperan donaciones

El gran siniestro registrado el domingo por la tarde dejó a decenas de familias en la calle. Los funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) instalaron carpas en una cancha del barrio, para que no pasaran la noche a la intemperie y tuvieran un refugio temporal.

En el vecindario, solo quedaron cenizas y restos de las chapas de las precarias viviendas que fueron completamente consumidas por las llamas en la Villa Cangrejo de la ciudad de Asunción.

“Quedamos solo con la ropa que tenemos puesta. Tengo un hijo con discapacidad y mellizos... Y quedamos sin nada. El incendio pasó cuando yo estaba en mi trabajo y volví corriendo. Mi casa estaba justo al costado de donde se inició el fuego y fue la que más rápido se consumió”, relató una de las afectadas.

Agregó que no tienen ropas, zapatos ni alimentos, por lo que no saben qué harán para continuar. “No tenemos nada. Perdimos todo”, enfatizó mientras se recostaba en un colchón al aire libre y luchaba contra los mosquitos que inundaron la plaza que hoy funciona de albergue.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ollas populares y solidaridad

Relató que se están organizando ollas populares para poder comer entre todos, pero que eso es algo solo temporal y necesitan reconstruir sus casas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta mañana, funcionarios municipales y vecinos empezaron las tareas de limpieza para preparar el terreno, esperando donaciones para la reconstrucción.

Lea más: Violenta explosión en fábrica ubicada en Capiatá

Lo que más necesitan las familias hoy son materiales de construcción, prendas de vestir y alimentos. Las donaciones pueden ser entregadas directamente en el refugio instalado en la zona o en la Capilla San Jerónimo.