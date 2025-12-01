JEM analiza denuncia contra juez que benefició a grupo empresarial cercano a Peña

El secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), César Quintana, habló con ABC TV sobre la denuncia presentada por el abogado Felino Amarilla en nombre del Banco Atlas contra el juez civil Juan Francisco Blanco Bogado.

El magistrado está acusado de “liquidar” un trámite judicial en cuestión de minutos, en un solo día, con resoluciones consecutivas y márgenes de tiempo considerados insólitos. Según la denuncia, el actuar del juez habría beneficiado a un grupo empresarial con vínculos directos al entorno presidencial.

Subrayó que la causa se encuentra en estudio de admisibilidad, etapa en la que el JEM debe constatar si la denuncia cumple los requisitos legales. Si supera ese filtro, se solicitarán copias completas de todas las actuaciones para iniciar el análisis formal.

Quintana sostuvo que toda la operación judicial está debidamente registrada en el expediente electrónico, con códigos QR y cronologías verificables. Esto permitiría establecer si existió abuso, irregularidad o direccionamiento en los tiempos procesales.

Según Quintana, si el jurado considera que existen méritos para abrir el enjuiciamiento, la ley permite solicitar a la Corte Suprema la suspensión preventiva del magistrado mientras avanza la causa. Si además se detectan indicios de prevaricato, los antecedentes podrían remitirse al Ministerio Público para la apertura de una investigación penal.

No hay fecha tope para avance

El secretario aseguró que el Jurado procederá “como en todos los casos”, no existe una fecha tope para que haya un avance, pero admitió que la presidencia del organismo busca dar trámite rápido a los casos.

La acusación presentada ante el JEM contra el juez Juan Francisco Blanco Bogado se basa en lo establecido en el artículo 253 de la Constitución Nacional y en el artículo 14, incisos b, g y k, de la Ley Nº 6814/2021, que rige los procedimientos de la institución juzgadora.