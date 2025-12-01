Medicamentos vencidos en Clínicas: esta es la respuesta de la Facultad de Medicina de la UNA

Una fiscalización de la Contraloría General de la República reportó haber hallado serias irregularidades administrativas en el Hospital de Clínicas, entre las que destaca la existencia de medicamentos para tratamientos oncológicos y respiratorios con fechas de vencimiento que se remontan hasta 2017 en la farmacia de la institución.
Según el informe de Contraloría, el mal manejo administrativo resultó en perjuicios equivalentes a unos 2.000 millones de guaraníes para el patrimonio del hospital.
La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, de la que depende el Hospital de Clínicas, emitió hoy un comunicado en el que responde a algunos de los puntos elevados en el informe preliminar de la Contraloría y alega, entre otras cosas, que “ningún medicamento vencido fue administrado a pacientes”.
Mayoría de medicamentos vencidos son “donaciones”
El comunicado afirma que el 90 por ciento de los medicamentos vencidos a los que alude el informe de Contraloría provinieron de “donaciones” y solo el 10 por ciento restante corresponde a “adquisiciones institucionales”. Añade que “los productos vencidos fueron oportunamente identificados, retirados del circuito asistencial y puestos en cuarentena”.
“Todo insumo vencido se encuentra debidamente segregado, inventariado y en proceso de disposición final conforme a la normativa ambiental y sanitaria vigente”, subraya.
La Facultad de Medicina atribuye la causa del vencimiento de esos medicamentos a “factores logísticos sanitarios y de la variabilidad clínica; como donaciones con corta vigencia, volúmenes superiores al consumo, baja rotación de medicamentos especializados (oncológicos/ tratamiento individualizado) y variaciones de la demanda clínica”.