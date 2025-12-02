Apuntan a “oportunistas politiqueros” y “sectores de la Iglesia” por amenazas de invasión de tierras

Ayer lunes, representantes de varios gremios industriales y productores, entre ellos la Unión de Gremios de la Producción (UGP), emitieron un comunicado conjunto en el que alertan de amenazas de invasión de propiedades privadas en el departamento norteño de San Pedro.

Mencionaron específicamente la estancia Lucipar, un inmueble de unas 11.000 hectáreas de extensión ubicado entre los departamentos de Amambay, Concepción y San Pedro, vinculado al presunto narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, que está bajo control de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados. Los representantes de gremios afirmaron tener información de que esta propiedad sería invadida este viernes.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Héctor Cristaldo, presidente de la UGP, señaló que Paraguay está entrando en un año electoral y dijo que las supuestas amenazas de invasiones se originan en “oportunistas politiqueros que quieren conseguir votos con tierras ajenas, promoviendo la violencia como herramienta política”.

“Quieren retrotraer 30 años al San Pedro de la violencia, donde nadie puede trabajar”, subrayó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Bajo cierto paraguas de algunos sectores de la Iglesia”

Afirmó que detrás de esas supuestas amenazas hay “viejos mañeros” de las invasiones, “eternos candidatos de San Pedro que nunca consiguieron nada” y “jugadores que están siendo manipulados”. Señaló concretamente al dirigente campesino Elvio Benítez, quien recientemente anunció planes de por parte de campesinos “sin tierra” de ocupar Lucipar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Campesinos autodenominados sin tierras prestos para ingresar a la estancia Lucipar

Cristaldo llamó a las autoridades a que “hagan su trabajo de inteligencia, pongan sobre la mesa los nombres de los involucrados y que el que viola la ley sea sancionado”, y agregó que “se está queriendo hacer de nuevo la piñata del reparto de tierras”.

Resaltó el hecho de que la supuesta invasión de Lucipar tendría lugar el 5 de diciembre, pocos días antes del día de la Virgen de Caacupé - una de las fiestas religiosas más importantes del año en Paraguay – y dijo que los supuestos invasores actúan “bajo cierto paraguas de algunos sectores de la Iglesia”.

Lamentó también la “falta de coordinación” entre instituciones del Estado que resulta en la detención de supuestos invasores de tierras por la Policía Nacional y su posterior liberación por parte del Ministerio Público.