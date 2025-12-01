Gremios alertan ante amenazas de invasiones y piden al Gobierno acciones firmes

En una convocatoria conjunta este lunes, representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Unión Industrial Paraguaya (UIP),de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecorprod), del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama) y de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo (Capexse) alertaron sobre posibles invasiones y cuestionaron la falta de respuesta del Ministerio Público.

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Daniel Prieto, mencionó que el motivo de la convocatoria de los principales gremios productivos es manifestar su preocupación ante las amenazas recientes que hubo en la zona de San Pedro, donde se estaría planeando el ingreso ilegal a la propiedad de la Estancia Lucipar, sitio que actualmente es administrada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Lea más: Campesinos autodenominados sin tierras prestos para ingresar a la estancia Lucipar

El dirigente ganadero comentó que están registrando movimientos muy preocupantes y recordó que el respeto a la propiedad privada no es negociable. “Los mecanismos legales están muy claros para las acciones o las reivindicaciones sociales, y desde todo el sector productivo condenamos cualquier intento de violencia o de invasión”, dijo.

En ese sentido, comentó que están en alerta ante la amenaza de queuna invasión de la propiedad mencionada, que se concretaría este viernes, 5 de diciembre. Aseguró que respetan las reivindicaciones sociales, pero recordó que “están los protocolos, las leyes vigentes y los canales correspondientes” para atenderlas.

“Resurgir de la violencia”

El presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, a su turno explicó que es “preocupante el resurgir de la violencia como herramienta política, a las que están recurriendo seudo líderes sociales en busca de votos”. Apuntó que, en esa línea, las invasiones tienden a agudizarse, especialmente en años electorales.

El titular de la UGP fue claro al afirmar que, según los antecedentes, las soluciones nunca se lograron violando la ley ni ejerciendo violencia.

Añadió que existen mecanismos institucionales para el acceso ordenado a la tierra, como el Estatuto Agrario, y que las autoridades deben resguardar a quienes trabajan dentro de la ley y sancionar a quienes la incumplen.

“Por eso instamos a la Fiscalía a acompañar el monitoreo y a actuar como corresponde, con un accionar firme en relación con la ley. También estamos trabajando en armonía con la Policía y el Ministerio del Interior; sin embargo, la coordinación de las tres instituciones es crucial para frenar hechos de invasión de la propiedad privada”, enfatizó.

Seguridad jurídica

A su turno, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, afirmó que constatan una vez más que Paraguay es un país que ya gravita a nivel global, no solo iberoamericano. Señaló que, en reuniones mantenidas en las últimas semanas, la única intranquilidad manifestada por el capital y las inversiones se relaciona a la seguridad jurídica.

“Si no tenemos seguridad jurídica, difícilmente podamos pretender más inversiones, más desarrollo y reducir la brecha social. No deben existir ciudadanos de primera y de segunda respecto a la ley”, desatacó.

Duarte aclaró que condenan con firmeza toda intención de ocupación, pero también protestan enérgicamente por la falta de acciones del Ministerio Público, “que no está acompañando el actuar de la fuerza del orden público”.

“Sin respecto a la propiedad privada no hay desarrollo”

También se pronunció el presidente de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecorprod), Alfred Fast, quien aseguró que, sin seguridad jurídica y sin respeto a la propiedad privada, no hay desarrollo y tampoco trabajo, y que sin este último factor no puede existir bienestar en el país.

“Alcanzamos el grado de inversión y no podemos permitirnos retroceder. Lo logrado en los últimos 20 años en Paraguay fue posible porque se respetó la propiedad privada y el marco jurídico. Por eso, nos preocupa profundamente que vuelva a hablarse de invasiones, especialmente en un contexto de años electorales, cuando algunos buscan ganar votos mediante acciones que son criminales e injustificables”, resaltó.

Poderes del Estado que actúen de manera conjunta

Por su parte, el presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot, dijo que cuando se habla del Estado se suele apuntar solo al Poder Ejecutivo; sin embargo, también lo conforman el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

En este punto, subrayó que el país necesita un Estado que actúe de manera conjunta y solidaria, con una verdadera mancomunión en las decisiones y en los ejes principales de gestión, donde todos los poderes sumen esfuerzos.

Lea más: Preocupan nuevas invasiones: ARP señala falta de respuestas de la Fiscalía

“Esta situación evidencia un accionar firme, particularmente del Ministerio del Interior y de la Policía, que incluso arriesgan sus vidas, pero no cuentan con el acompañamiento efectivo de los demás poderes del Estado”, explicó Dumot.