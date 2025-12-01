Nacionales
Campesinos autodenominados sin tierras prestos para ingresar a la estancia Lucipar

El grupo de campesinos corresponde a una manifestación realizada recientemente frente a la Fiscalía de Santa Rosa del Aguaray, para reclamar la liberación de sus compañeros detenidos.

SANTA ROSA DEL AGUARAY. Referentes de la Coordinadora de Sin Tierras del Norte, integrada por familias de diferentes localidades de San Pedro, anunciaron que los preparativos para la ocupación de la estancia Lucipar, incautada del presunto narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, y actualmente manejada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), ya están totalmente definidos para el viernes 5 de diciembre.

Por Sergio Escobar Rober

De este mismo caso, la semana pasada, fueron detenidos e imputados tres dirigentes campesinos, que posteriormente fueron liberados: Ernesto Benítez, Rodolfo Zalazar y Sixto Cabrera, por el presunto hecho de apología a la invasión del inmueble administrado por la Senabico. La imputación de estas personas estuvo a cargo de la fiscal Laura Romero, de Santa Rosa del Aguaray.

En el mismo proceso, la agente fiscal ordenó la detención del conocido referente campesino Elvio Benítez, quien desde la clandestinidad aseguró que unas 2.000 personas ya están listas para la ocupación de Lucipar. En lo que respecta al movimiento de los labriegos, Benítez comentó que desde el próximo jueves la gente ya se estará concentrando en Santa Rosa del Aguaray para partir el viernes bien temprano a la zona de Lucipar.

El dirigente Elvio Benítez participando en una de las tantas movilizaciones en el departamento de San Pedro

El establecimiento Lucipar contaría con una extensión aproximada de un poco más de 11.000 hectáreas; se encuentra ubicado entre los departamentos de San Pedro, Amambay y Concepción. La propiedad había sido requisada en el marco de la investigación contra el presunto narcotraficante de nacionalidad brasileña Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”.

Gestión con el gobierno

Al respecto, un grupo de pobladores de la zona, liderados por el conocido dirigente social Elvio Benítez, su hermano Ernesto y Rodolfo Zalazar, entre otros representantes de los sintierras, viene gestionando hace varios años ante las autoridades de los distintos organismos del Estado para que estas tierras sean entregadas a las familias que no poseen un lugar para cultivar y convertirlo en un asentamiento agrícola a cargo de los pequeños agricultores.

Priorizar a los compatriotas, no a los narcos

Por otra parte, el dirigente aseveró que los campesinos sin tierras solamente están reclamando un derecho que les corresponde como paraguayos, quienes exigen al Gobierno Nacional priorizar a los compatriotas que quieren trabajar legalmente y no alinearse con los narcotraficantes que, en la mayoría de los casos, manejan a su conveniencia las instituciones, subrayó.

“No puede ser que los narcopoliticos sigan decidiendo por el futuro de nuestro país y que se siga negando la entrega a los compatriotas de la tierra de Lucipar y de otros tantos establecimientos que ya fueron decomisados del poder de los delincuentes, pero que en la realidad los mismos exdueños son los que manejan los inmuebles utilizando la figura de arrendamiento a allegados, con la anuencia de la Senabico”, enfatizó.

Finalmente, dijo que el viernes estará acompañando a los sintierras hasta la estancia Lucipar, ubicada en el distrito de Tacuatí.