Contraloría destapa graves fallas en licitaciones del Hospital de Clínicas

En agosto pasado, el doctor Jorge Giubi, director del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas (UNA), había asegurado que respondieron a todos los cuestionamientos realizados por la Contraloría General de la República (CGR) en relación a cinco licitaciones ejecutadas y, que no existía lesión de confianza. No obstante, el Informe Final de Fiscalización Especial Inmediata (FEI), fechado en octubre, concluye con la ratificación de graves irregularidades en cuatro de estos procesos.

El documento final de la CGR detalla una cadena de fallas administrativas, deficiencias en el control interno y omisión de normativas estipuladas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Según el documento de observaciones que se dio a conocer a finales de agosto, las aparentes irregularidades en torno a cuatro litaciones públicas ejecutadas entre 2023 a 2025 suman un valor total de G. 11.161.545.496, igual a US$1.641.403 al cambio del día.

Estas graves falencias se suman a las irregularidades encontradas por la CGR tras una fiscalización, fechada en noviembre, como el vencimiento de medicamentos oncológicos y para cuadros respiratorios. Según el documento, la mala gestión en el depósito farmacéutico resultó en una pérdida total de más de G. 2.207 millones, impactando directamente en la disponibilidad de insumos esenciales para la ciudadanía.

Fármacos y documentos vencidos para Nutrición Parenteral

Una de las conclusiones más serias en el primer informe, que analiza licitaciones, afecta a la Licitación 04/24, destinada a la Adquisición de Insumos para la Unidad Central de Preparación de Nutrición Parenteral, con ID 438.720 y valor de G. 601.949.000.

La CGR detectó dos irregularidades críticas, como que la institución no remitió la documentación que justifique el análisis técnico “en forma explícita y comparativa” de las muestras de los productos, contraviniendo la Ley 2051/03.

Además, se comprobó que el Comité Evaluador calificó como “cumple” la oferta de la empresa Libra Paraguay S.A. a pesar de que esta presentó el Certificado de Registro Sanitario del producto Aminoven 10% vencido. Esta acción viola los principios de igualdad, libre competencia y transparencia.

Adicionalmente, se constató que los pagos realizados a los contratos relacionados con esta licitación, no fueron registrados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas, incumpliendo la reglamentación vigente.

En relación a la LPN N° 17/24 “Adquisición de Equipos para el Centro de Simulación de la Facultad de Ciencias Medicas y el Hospital de Clínicas” con ID 451.282, por valor de G. 1.839.736.000, en informe final dice no se encontraba incluido en el legajo de pagos proveído, la solicitud de pago del anticipo de la firma adjudicada Albatros S.A.C.I., y que dicha situación demuestra que los controles internos no son suficientemente estrictos.

Deficiencias crónicas en control interno

El informe evidencia una debilidad sistémica en los controles administrativos del Hospital de Clínicas en al menos otras dos licitaciones vinculadas a la construcción y equipamiento del Centro de Simulación, que suman miles de millones de guaraníes.

El total de las tres licitaciones que tienen que ver con el Centro de Simulación es de G. 10.559.596.496 igual a US$ 1.552.881 al cambio del día.

Legajos incompletos: En la LPN N° 17/24 “Adquisición de Equipos para el Centro de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas y el Hospital de Clínicas” con ID 451.282 y, la LPN N° 12/23 “Diseño y Construcción del Centro de Simulación de la FCM UNA” con ID 432.939, los auditores encontraron que los legajos de pago estaban incompletos. En el primer caso, faltaba la solicitud de pago de anticipo de Albatros S.A.C.I., y en el segundo, se omitió el Certificado de Registro de Prestadores de Servicio del proveedor Ricardo Díaz Martínez.

FIP desactualizado: En las contrataciones de obras (Capítulos III y IV), la Facultad de Ciencias Médicas no verificó que el Formulario de Identificación del Personal (FIP) del proveedor Ricardo Díaz Martínez estuviera actualizado o incluso presente, incumpliendo la Resolución DNCP N° 3561/18.

Falta de justificación: Para la LPN N° 31/24 “Construcción del 2do nivel del Centro de Simulación de la FCM-UNA” con ID 454760, se incumplió la Ley N° 7021/2022 al no justificar la necesidad de la contratación, un requisito fundamental en la etapa de planificación.

Recomendaciones de la CGR: investigación y sanciones

El Informe Final concluye que las deficiencias demuestran que los controles internos “no son suficientemente estrictos” y permiten la presentación de documentación incompleta o fraudulenta.

Como medida final, la CGR recomienda a la Facultad de Ciencias Médicas, el impulso de una investigación interna a fin de deslindar responsabilidades y, aplicar las sanciones correspondientes a los funcionarios implicados en la tramitación y aprobación de estos procesos.

El informe indica que se otorga un plazo de 30 días para diseñar e implementar un Plan de Mejoramiento que corrija estas debilidades.