Contraloría advierte que irregularidades en Clínicas podrían constituir hechos punibles

La Contraloría General de la República (CGR) otorgó 15 días de prórroga a la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que rige desde el pasado 28 de noviembre, para que remita su descargo respecto a presuntas irregularidades en el manejo de medicamentos.

Según observaciones realizadas por la Contraloría, el manejo irregular de medicamentos en el Hospital de Clínicas derivó en un perjuicio superior a los G. 2.200 millones.

Consultada de las consecuencias que podría derivar la auditoría, Gladys Fernández, de la Contraloría, respondió que “si se sustancia esto, podríamos estar eventualmente ante la configuración de indicios de hechos punibles. Pero la Contraloría tiene que esperar la descarga como para concluir su informe”.

Riesgos para pacientes y montos aún no determinados

Puntualizó que aún no se puede definir el monto de perjuicio, ya que se espera el descargo de la FCM.

No obstante, resaltó que las observaciones refieren al menos irregularidades administrativas que pueden poner en riesgo la condición de salud de los pacientes.

“Lo que se ha notado que hay situaciones irregulares en la facultad que deben ser atendidas con urgencia, porque hay que recordar que en esta situación, no estamos hablando de números, sino de vidas; no se trata de papeles firmados, se trata de la seguridad de los pacientes y, sobre todo, del dinero de los paraguayos”, mencionó.

Depósitos sin condiciones y riesgo de contaminación

Entre las presuntas irregularidades observadas, mencionó que el depósito no reúne condiciones de salubridad.

“Se encontró humedad en paredes y techos; cajas de insumos deterioradas por la humedad; lo que exponen los medicamentos a contaminación, más todavía que tratándose en algunos casos de medicamentos oncológicos”, resaltó.

Añadió que también se detectó medicamentos vencidos con aquellos aún vigentes. “No había una distribución o una separación de medicamentos vencidos de los medicamentos vigentes y eso puede poner en riesgo la salud de los pacientes, porque acá estamos hablando de salvar vidas”, destacó.

Control manual y debilidades en el manual

Otro punto que mencionó como observación es que la verificación del stock se realiza de forma manual, lo que -según indicó- dificulta la transparencia y el control de lo disponible.

Fernández, asimismo, indicó que existe una “debilidad” en cuanto al manual de manejo de los insumos, de acuerdo a lo observado en la auditoría.