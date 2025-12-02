Enfermería insiste en faltantes de insumos y denuncia “lamentable inversión” en IPS

La Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), a través de su presidenta Mirna Gallardo, confirmó que, a pesar de una reciente entrega de medicamentos e insumos, la escasez en los centros asistenciales persiste. El gremio, que se movilizó masivamente la semana pasada, anunció que mantendrá una firme postura de fiscalización y denuncia.

Gallardo indicó que si bien se recibió “un lote de medicamentos” la semana pasada, la dotación aún es insuficiente. Para abordar esta problemática de manera efectiva, la APE estableció una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), lo que permitirá un reclamo más detallado y específico.

​“Esta semana vamos a volver a hacer un relevamiento, porque se instaló una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, donde nosotros vamos a poder, institución por institución, elevar nuestro reclamo de lo faltante,” explicó Gallardo.​La presidenta gremial adelantó que solicitarán una reunión para la próxima semana para presentar una lista actualizada de los faltantes.​

Sin movilizaciones masivas “por el momento”

​Respecto a futuras medidas de fuerza, Gallardo señaló que la APE no tiene la intención de realizar otra movilización masiva antes de finalizar el año, citando el “sacrificio” que implica la organización.​No obstante, destacó el éxito y la representatividad de la última protesta.

“Vino gente de Alto Paraguay, de Carmelo Peralta, de Pedro Juan Caballero, Capitán Bado, de todos los puntos del país; la movilización fue muy representativa", afirmó.​

Reclaman a IPS sueldos y denuncian “Cabinas Inteligentes”

​En relación al Instituto de Previsión Social (IPS), el foco de la denuncia de la APE se mantiene firme. El principal reclamo sigue siendo el pedido para que se levante la licitación de las “cabinas inteligentes”.

​La APE insiste en que los fondos deben destinarse a necesidades primarias, como inversión en instrumentos, medicamentos y el pago justo a las enfermeras.​

Denuncia Salarial:

• ​4.000 enfermeras en IPS están ganando un sueldo de apenas G. 3.000.000.

• ​El sueldo mínimo (piso) establecido por decreto para enfermería es de G. 4.320.000.

“Hay gente que está ganando por debajo de ese sueldo piso”, lamentó Gallardo. Expuso un análisis financiero que considera “lamentable” en contraste con los bajos salarios:

• ​Costo del triaje: G. 65.000 por asegurado.

• ​Número de pacientes promedio en Urgencia: 250 a 300 por día.

• ​Costo del triaje por enfermería (Sector Privado): G. 5.300 por paciente. En IPS, es una función obligatoria del personal de enfermería que está incluida en el sueldo que perciben.​

“Van a tirar millones de guaraníes, mientras no le pagan a las enfermeras los G. 4.320.000 que les corresponde. Realmente es lamentable. Nosotros, vamos a hacer comunicados, pronunciamientos, porque vamos a seguir denunciando, vamos a seguir exponiendo cuál es la situación,” concluyó la presidenta de la APE, anunciando que el gremio no cesará en su labor de denuncia pública.