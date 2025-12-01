Presupuesto General de la Nación: enfermeras del IPS denuncian “falta de definición” y anuncian huelga

Dentro del marco del Presupuesto General de la Nación, fue aprobado con modificaciones el presupuesto del Instituto de Previsión Social (IPS), con un monto de G. 13.146.426.609.572, y un incremento de G. 45.000 millones en Fuente 30. El gremio de las enfermeras asegura que existe una falta de definición para la utilización del dinero.

Marina Ayala, del sindicato de IPS, indica que esta situación es preocupante y alarmante.

“El 27 de noviembre en el Senado aprobaron aumentos salariales, una suma de G. 45.000 millones pero no definieron a qué rubro iba a ir. Esa es la preocupación porque hasta ahora no estamos teniendo una respuesta a las compañeras y a los compañeros enfermeros contratados que hoy en día cobran menos del salario mínimo. Entonces, eso es preocupante”, enfatizó.

Solicitan la equiparación laboral e instan a los trabajadores del rubro a trazar un plan de lucha.

“Si esto nosotros dejamos pasar va a ser una burla más de las autoridades del IPS, del Senado y también del Ejecutivo, porque hacen oídos sordos a los reclamos de los de los compañeros y compañeras de enfermería”, manifestó.

Agregó que el sindicato presentó una propuesta para la desprecarización de 4.500 contratados, equiparación salarial a las 4.300 enfermeras, cuyo monto de salario no llega al 5% de lo que ingresa al IPS.

“Se aprobó el aumento, pero ni siquiera definieron adónde iba a ir destinado. Y eso es la preocupación de nosotros, de todos los compañeros. Es grave, está mal la situación y por eso nosotros hoy en el plan de lucha vamos a proponer hacer una huelga. Porque tantos sectores están siendo olvidados y van a seguir siendo”, anunció.