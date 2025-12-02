Hija de Óscar Denis cuestiona la prioridad de sacerdote que visitó a secuestradoras

El sacerdote argentino Rodolfo Viano, hermano franciscano y “Cura en Opción por las y los pobres (COOP)” estuvo en Paraguay y visitó en octubre y en febrero a las presuntas líderes del EPP, Carmen Villalba, Francisca Andino y Laura Villalba en el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú.

Beatriz Denis, hija del secuestrado por el EPP, confirmó que previamente tuvieron información sobre el ingreso de un sacerdote a la penitenciaría para hablar con las secuestradoras presas. Recordó que su familia se encuentra en una búsqueda que ya lleva más de cinco años y en reiteradas ocasiones intentaron negociar con las hermanas Villalba, quienes confirmaron que tienen información sobre su padre.

Lea más: Cinco años del secuestro de Óscar Denis: “Sin paz, no estamos mejor”, le dicen a Santiago Peña

“Nos extraña tanto interés por conocer cómo están estas criminales, porque eso es lo que son, están en ese lugar, porque ellas optaron por ese sistema de vida, por su accionar están ahí. Cuando le secuestraron a papá dejaron una carta donde dicen que ellos eran responsables del secuestro de papá y hay un video de Liliana Villalba ofreciendo información de papá a cambio de información de Lichita”, relató.

Contó que su hermana Silvana se puso en contacto con este sacerdote argentino y le confirmó que estaba yendo a la cárcel . Indicó que su familia manifestó que les extraña muchísimo que Viano se preocupe más por una persona condenada por secuestro que por las víctimas de ese hecho.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Beatriz relató que, en su conversación, su hermana le propuso al sacerdote Viano entrar juntos a hablar. “Le dijo: ‘Nosotras también estamos dispuestas a acompañarlo a usted porque nosotras sí (somos víctimas)”, mencionó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Corte descarta recurso de Laura Villalba y queda firme condena a enfermera del EPP

La hija de Denis relató que el sacerdote Viano prometió devolver la llamada, pero “nunca más” hubo retorno.

Contó que su familia también se comunicó con representantes de la Iglesia Católica en Paraguay y sus reacciones también “extrañaron” a la familia.

Dispuestas a negociar

Denis enfatizó que, a diferencia del Gobierno, la familia sí está dispuesta a negociar con los criminales. Su objetivo es saber qué hicieron con Óscar Denis y Edelio Morínigo. “Estamos dispuestas a negociar con criminales. El Gobierno no, pero nosotras sí”, enfatizó.

Lea más: Recompensas de G. 200 millones hasta G. 1.000 millones por los 13 integrantes del EPP

Ante la pregunta sobre si estarían dispuestos a aceptar cualquier condición para lograr la información, incluso condiciones económicas, Beatriz respondió: “Vamos a escuchar a ver, vamos a escucharlos”. Señaló que buscan que los responsables se comuniquen por cualquier medio, pero que nunca lo han hecho.

Beatriz Denis aprovechó para cuestionar la búsqueda que realiza el Gobierno, asegurando que se busca a los secuestrados “sin ninguna tecnología, por eso es que no hay ningún tipo de resultado”.

Lea más: EPP: creen que Magna Meza fue herida en tiroteo con CODI

“Una montaña en el zapato”

La mujer expresó que después de más de cinco años, la situación es “desesperante”. Se solidarizó también con Ña Obdulia y las hermanas Urbieta, que sufren al igual que ella y su familia. En ese sentido, aseguró que seguirán presionando a las autoridades.

“Vamos a hacer... la piedra en el zapato y hasta nos convertiremos en la montaña o en el cerro, en el zapato de cada una de las autoridades”, manifestó.