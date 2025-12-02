Imputan a empresario y su secretario por presunto esquema de usura y estafa

La imputación por supuesta usura y estafa en contra del empresario Gregorio Mateo Balmelli y su secretario, Luis Fernando Lamas Colmán, fue presentada luego de la denuncia realizada por el Sr. Raúl III Huttemann Herrera, quien entre los años 2014 y 2020 ejerció el cargo de presidente de la empresa denominada “Arasunu S.A”, dedicada a la venta de vehículos. En virtud de un amparo judicial la firma obtuvo la autorización de importar vehículos con más de 10 años de antigüedad, desde el 2010.

En ese sentido, ya en el año 2014 la Sub Secretaría de Estado de Tributación (SET) realizó una fiscalización a la empresa, diligencia en la que la SET tomó conocimiento que comerciantes, en connivencia con funcionarios de la Dirección de Aduanas y Escribanos Públicos, habrían consignado a su nombre los vehículos que importaban, sumando 33.000 rodados, desde el 2010 hasta el 2014.

Lea más: El empresario Gregorio Mateo Balmelli niega formar parte de un esquema similar al de RGD

La fiscalización se realizó debido a que supuestamente la empresa “Arasunu S.A” omitió la venta de los vehículos en sus declaraciones juradas ante la SET, en consecuencia debía en concepto de tributos a la mencionada institución la suma de G. 44.000 millones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Atendiendo dicha situación el presidente de la firma, Raúl III Huttemann Herrera, realizó las diligencias pertinentes ante Tributación y logró que la deuda se reduzca a G. 3.179.603.078; sin embargo, como consecuencia de la situación, la SET le canceló el Certificado de Cumplimiento Tributario al ahora denunciante y, consecuentemente, ya no poseía línea de crédito en las entidades bancarias y financieras, por lo que recurrió al Sr. Gregorio Mateo Balmelli.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vehículos como garantía de pago de préstamos

En abril de 2019 el empresario Raúl III Huttemann Herrera, en su carácter de presidente de la empresa dedicada a la importación y venta de vehículos usados; habría recurrido al Sr. Gregorio Mateo Balmelli para un préstamo inicial por la suma de G. 40 millones, con un interés del 6% mensual. En mayo de ese año obtuvo un segundo préstamo, también de G. 40 millones.

En concepto de garantía de pago de estos dos préstamos el Sr. Huttemann Herrera firmó contratos de compra venta de dos camionetas, a favor de su secretario Luis Fernando Lamas Colmán, estableciendo como valor de los rodados en G. 220 millones (G. 100 millones la primera camioneta y G. 120 millones la segunda).

Lea más: Caen dos presuntos usureros en MRA: portaban dinero, pagarés y tarjetas de promoción de créditos

De acuerdo la denuncia de Huttemann, en mayo de 2019 la empresa “Arasunú S.A” obtuvo otro préstamo por la suma de G. 55.400.000; y Balmelli recibió en concepto de garantía de pago, una camioneta de la marca Hummer, cuyo contrato de compra venta fue firmado con Luis Fernando Lamas, por el monto de G. 120 millones.

En julio de 2019 Huttemann obtuvo un cuarto préstamo de parte de Balmelli, por la suma de G. 159 millones, entregándose en concepto de garantía de pago un automóvil de la marca Audi modelo A8, valuado en esa fecha en US$ 100.000, firmando un contrato de compra venta entre la empresa Arasunu y Luis Fernando Lamas (secretario de Balmelli), por el monto de US$ 40.000.

Otros préstamos y canje de cheques

La Fiscalía agrega en la imputación que, de acuerdo con la denuncia, en setiembre de 2019 el Sr. Raúl Huttemann obtuvo de parte deGregorio Mateo Balmelli un quinto préstamo, por la suma de G. 26.250.000; entregando como garantía un automóvil de la marca Fiat, modelo 500, por G. 27.500.000, firmando contrato de compra venta con Luis Fernando Lamas.

Como el Sr. Balmelli aún tenía el automóvil Fiat en garantía, el 17 de abril de 2020, Huttemann le volvió a solicitar un préstamo de G. 26.250.000. En la misma fecha, descontados los intereses, el ahora imputado le desembolsó el monto de G. 24.675.000, entregándole en contrapartida el Sr. Huttemann, en concepto de pago de capital, un cheque por la suma de G. 26.250.000, con fecha de emisión 17 de abril de 2020 y fecha de pago 3 de junio de 2020.

Lea más: “Operativo Partisano”: tres colombianos y una paraguaya detenidos por supuesta usura, extorsión y asociación criminal

En todos los casos, como el primer cheque entregado por Huttemann no podía ser efectivizado por la falta de fondos, Balmelli procedió al canje de varios cheques hasta que decidía realizar el depósito y, ante la no efectivización, iniciaba juicios por cobro de guaraníes en contra de la víctima del presunto esquema de usura y estafa.

“Balmelli, con la intención de obtener un beneficio patrimonial indebido, habría realizado una declaración falsa al Sr. Raúl Huttemann, en el sentido que le otorgaba un préstamo de dinero, el cual sería concelado mediante la entrega de cheques y en garantía del cumplimiento de préstamo recibía rodados, que sería devuelto una vez que el préstamo haya sido cancelado, lo que habría hecho que Huttemann caiga en el error de entregarle cheques para el pago de los préstamos y firmando contrato de compra venta de vehículos de su propiedad, disponiendo así de parte de su patrimonio y con ello sufrir un perjuicio importante para sí mismo”, resalta parte de la imputación fiscal.

Juicios en lo Civil por más de G. 1.400 millones

En abril de 2022 el empresario Gregorio Mateo Balmelli manifestó al Sr. Huttemann que iniciaría las acciones legales tendientes al cobro de los préstamos adeudados, pero indicándole que se podría evitar el inicio de los juicios si le entregaba otros cheques con el endosado de su padre, el Sr. Raúl Huttemann Veia, a fin de garantizar el cumplimiento de la deuda impaga, a lo que habría accedido la víctima, quien entregó otros cheques al ahora imputado.

Sin embargo en fecha 17 de mayo de 2022 Balmelli habría promovido un juicio contra Huttemann ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 10° Turno de la Capital, Secretaría 26, individualizado como Expediente N° 141/2022, caratulado “Memorial S.A Administración y Mandatos c/ Arasunu S.A s/ Acción Preparatoria de Juicio Ejecutivo”. El juicio fue promovido en base a los cheques que le habrían sido entregados al ahora imputado para el pago de los préstamos de dinero.

Lea más: Temen maniobra de Ramón González Daher para salir de la cárcel

Además Gregorio Mateo Balmelli, por intermedio de su secretario Luis Fernando Lamas, en fecha 7 de noviembre de 2022, habría promovido cuatro juicios contra el Sr. Huttemann, de Obligación de Hacer Escritura Pública, a fin de obtener la transferencia de los vehículos también le habría sido entregados en garantía de cumplimiento de pago de los préstamos.

El monto reclamado en el juicio por cobro de guaraníes asciende a G. 942.200.000 y el valor de los vehículos reclamados judicialmente, según los contratos de venta, llega a G. 467.440.000, sumando así un total de G. 1.409.640.000, según los montos detallados en el acta de imputación presentada por la fiscal Mercedes Vera Monges.

Víctima fue “animado a robar” para pagar préstamos

El escrito presentado por la agente fiscal señala que el denunciante acercó audios de conversaciones que habría mantenido con los ahora imputados Gregorio Mateo Balmelli y Luis Fernando Lamas, donde inclusive uno de ellos le habría animado a ir a robar para que cumpla con el pago de los préstamos.

Lea más: Confirman juicio oral al clan Garcete por presunto esquema de usura ligado a RGD

Dichos audios fueron desgrabados y se hallan transcriptos en escritura pública, pasada ante la escribana Lidia Benítez, lo que aparte de los informes bancarios, da cuenta de la modalidad del hecho punible perpetrado por ambos imputados, resalta la imputación fiscal.