Vecinos de Asunción se organizan frente a “deterioro integral” de la capital

Un grupo de organizaciones ciudadanas de Asunción impulsan un ciclo de encuentros para reivindicar el derecho a una ciudad con igualdad oportunidades en el acceso a sus servicios y en condiciones apropiadas. Se trata de colectivos preocupados por el proceso de deterioro integral que vive la capital en temas como la falta de espacios verdes y la calidad del transporte público, entre otros.

El objetivo principal es fortalecer la articulación entre estos colectivos y afianzar el sentido de pertenencia en torno a esta causa común. Este esfuerzo busca elaborar de forma colectiva un “Manifiesto Democrático por el Derecho a la Ciudad”, como expresión de un horizonte compartido.

El ciclo de reuniones está programado para desarrollarse entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. El primer encuentro está previsto para el 13 de diciembre, desde las 8 de la mañana hasta el medio día, en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán. Este proceso abierto busca tejer redes, fortalecer la comunicación y construir vínculos colaborativos entre los participantes.

Entre los impulsores se encuentran grupos como Asunción Causa Nacional, el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (OPAMA), la Unión de Bosques Asuncenos, Salvemos el Parque Guasu, El Barranco, La Abadía y A Mano Alzada.

Principales preocupaciones

Entre las principales preocupaciones de las organizaciones está la desaparición y precarización de los espacios públicos, especialmente los verdes, debido a la desidia municipal o a la subordinación del interés público a intereses privados.

También preocupa la amenaza a la vida barrial, causada por la proliferación de edificios, estaciones de servicio, que avanzan pese a las regulaciones vigentes, y el incremento de la inseguridad.

La agenda incluye la carencia de un transporte público de calidad y el abandono del patrimonio cultural, sobre todo del Centro Histórico. La carencia de infraestructura y la exclusión social de las personas con discapacidad y el deterioro de los servicios públicos, también forman parte de la lista de reclamos.

Los organizadores señalan que el manifiesto servirá para poner en la agenda pública que los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de la ciudad en igualdad de oportunidades. El proceso busca que las organizaciones que hoy trabajan aisladamente se reconozcan como parte de un movimiento común.

Entregarán manifiesto a los candidatos

Vladimir Velázquez, vocero de la organización, señaló que una vez que el manifiesto esté consolidado, probablemente hacia febrero o marzo, será entregado a todos los candidatos y candidatas, tanto a intendente como a concejales de Asunción.

El vocero señaló que la intención es generar diálogos con los candidatos para que escuchen las propuestas de las organizaciones ciudadanas, algo que consideran clave para que se eleve el nivel del debate, aprovechando la coyuntura electoral.

El objetivo final, señaló Velázquez, es lograr que haya un proyecto de ciudad con una hoja de ruta clara, independientemente de quién sea electo. Aseguró que las organizaciones ciudadanas tienen diagnósticos y propuestas concretas, y están dispuestas a colaborar y contribuir.