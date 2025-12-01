Asunción: Proponen “acuerdo político y social” para reformar la Municipalidad

Gonzalo Garay, coordinador del equipo técnico del Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu), sostuvo que la propuesta fundamental de la organización es una profunda reforma y modernización de un aparato municipal funcionalmente obsoleto e incapaz de cumplir con sus funciones básicas.

El urbanista señaló que, en las actuales condiciones, es incapaz de gestionar el desarrollo integral de la ciudad, otra de las funciones básicas de su existencia. “La municipalidad no es solamente para administrar la ciudad”, sino que también es para “desarrollarla en términos integrales, sociales, ambientales, urbanísticos y económicos”.

Esta reforma, según Codeasu, no es solo un problema técnico, sino que requiere fundamentalmente la voluntad de hacerlo. “Esto tiene que ser un una un proyecto de alcance nacional, un acuerdo político y social. Tiene que tener el apoyo de la sociedad”, remarcó.

Proponen cooperación internacional

Para lograr esta modernización, Codeasu propone recurrir a la cooperación internacional. “Que el presidente de la República le diga al ministro de Economía que solicite una cooperación técnica del Banco Mundial o de cualquier agencia de cooperación para encarar este tema. Y aquí se pone un equipo contrapartida técnica”, dijo.

Garay precisó que de esta cooperación asistencia internacional saldría el proyecto de reforma que le permitiría a la comuna no solo cumplir con su rol administrativo sino también el de desarrollar la ciudad.

Componentes de la reforma

El proyecto que propone Codeasu incluye una reforma institucional legal, una reforma administrativa de recursos humanos y una profunda reforma financiera, remarcó el vocero de la organización.

Otro de los factores fundamentales que proponen es un mecanismo para la gestión de ingresos y un enfoque en la transparencia y el control.La modernización incluye la innovación y el gobierno digital, lo que permitiría a la ciudadanía tener el gobierno en casa.

“Hay que hacer una gestión urbana, ambiental y social en serio, en base a proyectos serios. Los proyectos y los planes están y no se los implemente, no se los lleva adelante”, reclamó Garay. .

La propuesta también enfatiza la necesidad de crear todos los canales posibles para facilitar la participación ciudadana y finalmente, un gran proyecto de ciudad mediante una planificación estratégica urbana.