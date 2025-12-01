Bello “blindará” a más de 4.000 jornaleros mediante concurso “interno”, confirman

El plan de "blindaje" a jornaleros de la Municipalidad de Asunción, que prepara el intendente, Luis Bello (ANR-cartista), incluye un concurso "interno" para darle un “viso de legalidad”, confirmó Miguel Sosa (ANR-cartista), presidente de la Comisión de Hacienda de la Junta Municipal.

El edil justificó la intención, expuesta en el Presupuesto 2026- 2028, al señalar que la Ley 7.445/25, del Servicio Civil, elimina la figura del “jornalero”, por lo que la comuna debe adaptarse en un plazo máximo de 2 años.

Sosa reconoció que, aunque “la ley habla de un concurso público“, por la naturaleza de la transición, la comuna recurrirá a un concurso “interno” gradual, argumentando que se trata de funcionarios con entre 15 y 30 años de antigüedad. La Ley del Servicio Civil, sin embargo, contempla la realización de este tipo de convocatoria solo para que el personal permanente acceda a una promoción o ascenso.

El presupuesto “plurianual 2026-2028”, solicitado por el intendente Luis Bello y aprobado por una mayoría ínfima de 10 concejales, fue calificado desde la oposición como “ilegal e inmoral“, y de tener la finalidad de “encadenar” a quien resulte electo intendente en 2026 a “la misma matriz presupuestaria, financiera y salarial, fallida”, para garantizar “la perpetuidad del sistema”.

Comenzarán por los administrativos, dicen

El concejal Sosa dijo que por el volumen de funcionarios -más de 4.300 jornaleros- el cambio de relación laboral no se hará de una sola vez. “Vamos a ir haciendo por paquete de 500 a 600 funcionarios, para cumplir la ley. Vamos a iniciar con los jornaleros administrativos y así sucesivamente vamos a ir avanzando", dijo.

Consultado sobre la posibilidad de que, a través del concurso, se filtre el ingreso de personas que no cumplan funciones, respondió que el concurso “va a dar la posibilidad de conocerle a toda nuestra gente, y seguramente los que son 'cachafaz‘, que tienen ausencias injustificadas, no van a tener ninguna posibilidad, se les tiene que cambiar, se les tiene que despedir“.

Sosa remarcó, sin embargo, que esa posibilidad será mínima. “No es pedirle a la masa, sino (al) mínimo, porque los que no vienen y no justifican su ausencia, se les hace los sumarios, y en un concurso van a mirar tu legajo y si no tenés legajo, no te van de pasar nombrado; directamente se te rescinde el contrato“ (sic), remarcó.

El edil resaltó que el proceso no implicará afectaciones al presupuesto, dado que “les pasamos con su mismo rubro, con su mismo salario, nada más un cambio de denominación lo que se hace".

Lo que dice el Presupuesto

El proyecto de “blindaje” de los jornaleros, incluido en el presupuesto "plurianual" del intendente, Luis Bello, estará vigente hasta 2028. En su artículo 56, la ordenanza que lo aprueba, se establece que los denominados “jornaleros” pasarán a ser funcionarios permanentes, manteniendo sus “mismos cargos y salarios como personal nombrado“.

En su artículo 38, la misma ordenanza establece que la implementación gradual del presupuesto municipal plurianual a partir del ejercicio 2026, afectará, entre otras, a la partida presupuestaria de servicios personales, es decir salarios.

Pereira dijo que “sobran” 3.000 funcionarios

Durante la intervención de la gestión anterior, Carlos Pereira, quien encabezó el proceso,había señalado que, si la comuna prescindiera de unos 3.000 funcionarios que “sobran“, tendría dinero para pagar a sus acreedores y reestructurar la deuda.

Nenecho renunció a su cargo en agosto, en medio de graves irregularidades que ahora investiga la Fiscalía. El interventor encontró entonces la comuna con 9.119 funcionarios. Bello inició un sumario a 200 supuestos planilleros, de los cuales 70 renunciaron.

En un reciente comunicado, el Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) reclamó que, pese al estado de debilidad y falta de gestión de la comuna, con graves indicios de “corrupción y una profunda quiebra financiera“, la administración Bello mantenga una ”sobredimensionada" estructura , cuando “con aproximadamente 2.000 profesionales, seleccionados por mérito, sería posible operar con eficiencia”.