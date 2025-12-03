Abigeato en Carapeguá: dos detenidos y cuatro animales vacunos recuperados

En el procedimiento fueron detenidos Florentino Santacruz Trinidad (62 años) y Pedro Fabián Benítez Arguello (28 años). La intervención se realizó en la vivienda propiedad de Pedro Fabián Benítez Arguello, de 28 años, ubicada en la compañía Jukyty, jurisdicción de este distrito.

La comitiva fiscal-policial y de la Brigada Antiabigeato de Paraguarí llegó hasta la vivienda de Benítez Arguello hoy a las 15:30 aproximadamente para dar cumplimiento al mandamiento de allanamiento firmado por el juez penal de Garantías, Hilario Bustos.

La diligencia se realizó en el marco del pedido de allanamiento y secuestro de evidencia solicitado por el fiscal de la Unidad Penal N°1, Alcides Espínola.

La intervención se realizó luego de que la víctima del hecho de abigeato, Porfirio Cáceres Mendoza, de 65 años, denunciara el hurto de cuatro terneros: tres toritos y una vaquilla, que se encontraban en su campo.

Tras la denuncia y mediante investigación policial, se supo que los animales fueron llevados a unos 2000 metros, en la cercanía de la jurisdicción de Nueva Italia. Los intervinientes llegaron a la vivienda porque tenían información sobre los supuestos autores. Los animales fueron encontrados sujetados con piola a los postes.

Los detenidos quedaron en la Comisaría local a disposición del Ministerio Público y los animales recuperados fueron entregados a su propietario.

El operativo estuvo a cargo de la asistente fiscal Marlene Chávez, el personal de la Brigada Antiabigeato de la Policía Nacional, encabezado por el oficial inspector Juan Medina, y efectivos policiales de la Comisaría 24 Pacheco, bajo la dirección del subjefe de la dependencia policial, suboficial mayor Silvio Mendoza.