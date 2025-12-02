Comienzan reparaciones en el Mercado de Carapeguá tras denuncias de filtraciones

A primera hora de hoy, un grupo de trabajadores de la firma Búnker Construcciones, cuyo representante legal es Sixto Mendoza, comenzó a realizar las reparaciones en las zonas donde goteaba y en las canaletas con filtraciones.
Lea más: Video: en el Mercado Municipal de Carapeguá llueve más adentro que afuera
Los trabajadores del Mercado Municipal habían denunciado, que durante la intensa lluvia registrada ayer, la canaleta se llenó y comenzó a inundar el salón. Incluso bajo techo llovía más que afuera, lo que perjudicó a los trabajadores del lugar.
Ante la queja, el Inspector General de la Municipalidad, Pablo Chamorro, se constituyó en el mercado y coordinó los trabajos con los operarios de Búnker Construcciones para reparar la canaleta, instalar bajadas y colocar parapetos.
Chamorro explicó que en el mercado municipal también se están realizando mejoras en el techado donde se ubican la carnicería y los salones comerciales. En ese sector se está cambiando el techo de tejas, se instaló un medidor por salón comercial y se iluminó el área de la carnicería.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Faltan medicamentos, insumos, placas y hasta jeringas, en Hospital Distrital de Carapeguá
Finalmente, el inspector informó que se cambiaron los registros y las tuberías y que están a la espera de nuevas lluvias para evaluar posibles ajustes. “La obra es grande y aún no ha terminado; la gente quiere todo rápido, pero hacer las cosas apresuradamente no permite un trabajo bien hecho”, señaló.