02 de diciembre de 2025 - 13:28

Comienzan reparaciones en el Mercado de Carapeguá tras denuncias de filtraciones

Operarios inician mejoras en el Mercado Municipal de Carapeguá.

CARAPEGUÁ. Tras la denuncia de los trabajadores del Mercado Municipal, de filtraciones en techos y canaletas, tras las últimas lluvias, ocasionando inundaciones y perjuicios económicos a mesiteros y comerciantes, los operarios de la empresa adjudicataria de la obra, por más de G. 120 millones, se presentaron hoy en el lugar para realizar las reparaciones.

Por Emilce Ramírez

A primera hora de hoy, un grupo de trabajadores de la firma Búnker Construcciones, cuyo representante legal es Sixto Mendoza, comenzó a realizar las reparaciones en las zonas donde goteaba y en las canaletas con filtraciones.

Trabajadores del Mercado Municipal de Carapeguá denunciaron que las lluvias de ayer provocaron inundaciones, debido a que el techo necesita mejoras.

Los trabajadores del Mercado Municipal habían denunciado, que durante la intensa lluvia registrada ayer, la canaleta se llenó y comenzó a inundar el salón. Incluso bajo techo llovía más que afuera, lo que perjudicó a los trabajadores del lugar.

Ante la queja, el Inspector General de la Municipalidad, Pablo Chamorro, se constituyó en el mercado y coordinó los trabajos con los operarios de Búnker Construcciones para reparar la canaleta, instalar bajadas y colocar parapetos.

Chamorro explicó que en el mercado municipal también se están realizando mejoras en el techado donde se ubican la carnicería y los salones comerciales. En ese sector se está cambiando el techo de tejas, se instaló un medidor por salón comercial y se iluminó el área de la carnicería.

En el sector de la carnicería y los salones comerciales se están realizando mejoras en el techo y la iluminación.

Finalmente, el inspector informó que se cambiaron los registros y las tuberías y que están a la espera de nuevas lluvias para evaluar posibles ajustes. “La obra es grande y aún no ha terminado; la gente quiere todo rápido, pero hacer las cosas apresuradamente no permite un trabajo bien hecho”, señaló.