Comienzan reparaciones en el Mercado de Carapeguá tras denuncias de filtraciones

CARAPEGUÁ. Tras la denuncia de los trabajadores del Mercado Municipal, de filtraciones en techos y canaletas, tras las últimas lluvias, ocasionando inundaciones y perjuicios económicos a mesiteros y comerciantes, los operarios de la empresa adjudicataria de la obra, por más de G. 120 millones, se presentaron hoy en el lugar para realizar las reparaciones.