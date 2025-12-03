Nuevo pedido de endeudamiento de la Municipalidad de Asunción genera “hartazgo”

Se dio a conocer que el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), está gestionando el pedido de un préstamo de US$ 26 millones para el pago de varias obligaciones de la Municipalidad, bajo la figura del déficit temporal de caja, para el pago de aguinaldos y de deudas dejadas por su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).

La figura que buscan es la del préstamo sindicado, en el que tres bancos prestarían el dinero de forma conjunta. Uno de los cuales sería el que otorgue el aval, pero hasta el momento, la gestión Bello no logró el acuerdo para que alguna entidad asuma ese rol.

El concejal Alvaro Grau dijo estar “harto” de que todos los años la Municipalidad de Asunción asuma deudas, mientras quienes solicitan y aprueban los créditos no hacen nada para sacar a la institución del agujero financiero al que metieron.

“La única solución que todos los años plantean es pedir más préstamo, más deuda y cada monto más grande, ¡che kuerái con este tema! La verdad que lo que acá se necesita saber es a quién se le debe, en concepto de qué, cuáles son las fechas de vencimiento y desde qué año se le debe”, criticó.

Nuevo préstamo de la Municipalidad

Grau recordó que la deuda no es solamente con proveedores o empresas, sino también se debe a las entidades como a la Caja de Jubilados, al Instituto de Previsión Social (IPS), Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), al Estado Central, al Ministerio de Economía, a los bomberos, a los bancos, bonos, entre varios.

Insistió en que es la ciudadanía la perjudicada porque es la que vive pagando la deuda mediante sus impuestos.

“Acá tiene que haber una documentación que se deje por escrito de qué medidas se van a tomar o cuáles se están tomando, qué es lo que van a implementar de lo que dijo el interventor y qué es lo que nos plantean implementar. Realmente esa es la única forma responsable de ver qué es lo que vamos a hacer para salir de esta situación financiera”. refirió.

Recientemente, se dio a conocer la condena a Edwin López Cattebeke, María Victoria Cano Torres, María Victoria Cano Torres, María Victoria Cano Torres, acusados en el caso conocido como “detergente de oro”, quienes deben devolver G. 1.617 millones de los G. 1.808 millones que sufrió de perjuicio durante la administración del también procesado exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Alvaro Grau dijo que también se debe exigir un informe de este dinero que será devuelto a la Municipalidad.

Jornaleros y la nueva ley

La ley del servicio civil prohíbe que funcionarios púbicos conocidos como jornaleros presten servicios en oficina y obliga a que realicen trabajo en campo.

Grau indicó que la Municipalidad tiene 24 meses para adaptarse a esa nueva ley y, por otro lado, también se debe hacer un concurso interno porque se va a tener nombrar a los funcionarios afectados.

“Lo más grave de todo esto es que la gente está muy preocupada porque ellos dicen que ellos no quieren pasar de aportar a IPS, a pasar a aportar a la caja, porque la caja está quebrada y los jubilados de la caja no están cobrando y hay muchísima gente que seguramente ya ha aportado 10, 15 o 20 años al IPS y tener que empezar de vuelta en la caja, una preocupación que le tiene a mucha gente en esa incertidumbre”, sostuvo.

Los concejales solicitaron un dictamen vinculante al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de cómo se debe hacer el ordenamiento para que la municipalidad pueda acomodarse a lo que dice la ley. Los funcionarios afectados serían aproximadamente 4.000, según estimó el concejal Grau.