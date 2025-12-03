Umbral: hallan documentos de jefe policial en zona de escape narco y este dice que se le cayeron durante operativo

La operación Umbral de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se ejecutó entre anoche y esta madrugada y estuvo a cargo de agentes especiales de la Dirección de Inteligencia, con apoyo de otros antidrogas de las oficinas regionales de Saltos del Guairá y Pedro Juan Caballero, así como militares del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

Una caravana conformada por tres camiones, 14 camionetas y dos automóviles, todos repletos de marihuana, fue seguida desde que partió de la zona de la colonia Brítez Cue del distrito de Yby Pytá hasta el kilómetro 2 de la ciudad de Saltos del Guairá, en un recorrido de aproximadamente 120 kilómetros por el departamento de Canindeyú.

Luego de un feroz enfrentamiento a tiros, los agentes especiales y militares eliminaron a uno de los presuntos narcotraficantes y detuvieron a otras cinco personas.

Durante el levantamiento de las evidencias en zonas del enfrentamiento donde quedaron abandonados los vehículos llamó la atención el hallazgo de documentos personales pertenecientes a un alto jefe policial.

El ministro de la Senad denunció públicamente que anoche “estaba todo liberado el camino” para que la caravana de narcotraficantes llegara a Saltos del Guairá con una colosal carga de marihuana.

De acuerdo con los intervinientes, se encontró la cédula de identidad, el documento policial y el registro de conducir del comisario principal Osvaldo Javier Andino Gill.

Versión del comisario Andino Gill

El comisario Andino Gill, en comunicación con ABC, dijo que sus documentos encontrados durante el operativo antinarcóticos realizado en Canindeyú no corresponden a ningún indicio irregular dentro del procedimiento, sino a un extravío personal ocurrido mientras brindaba apoyo al despliegue del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

Según relató, llegó cerca de la medianoche al punto del allanamiento para colaborar con el equipo táctico. En ese contexto, presume que al descender o volver a subir a su vehículo se le cayó la billetera sin percatarse.

“Recién esta mañana, al vestirme, me di cuenta de que ya no estaba. Busqué en la oficina, en mi casa, y nada”, comentó.

Al percatarse del extravío, siempre según su versión, presentó la denuncia correspondiente a la Comisaría Primera de Saltos del Guairá. Más tarde, personal del CODI informó que un ciudadano se acercó y entregó una bolsita que contenía su cédula, registro y credencial policial, objetos que luego fueron remitidos al fiscal interviniente.

El comisario mencionó que no logró recuperar su tarjeta de débito ni la placa que llevaba en la billetera. “Fue cerca del lugar y entregado por un poblador”, sostuvo.

El uniformado había sido ascendido a jefe del Departamento de Antinarcóticos, División Inteligencia, el 22 de diciembre de 2023 tras el asalto y robo de un cargamento de cocaína cometido presuntamente por cuatro policías en Asunción en diciembre del 2023.