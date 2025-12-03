Senad denuncia que Policía liberó el camino para narcos y revela que no avisaron a la Fiscalía

La operación Umbral de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se ejecutó entre anoche y esta madrugada y estuvo a cargo de agentes especiales de la Dirección de Inteligencia, con apoyo de otros antidrogas de las oficinas regionales de Saltos del Guairá y Pedro Juan Caballero, así como militares del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

Una caravana conformada por 3 camiones, 14 camionetas y 2 automóviles, todos repletos de marihuana, fue seguida desde que partió de la zona de la colonia Brítez Cue del distrito de Yby Pytá hasta el kilómetro 2 de la ciudad de Saltos del Guairá, en un recorrido de aproximadamente 120 kilómetros por el departamento de Canindeyú.

Luego de un feroz enfrentamiento a tiros, los agentes especiales y militares eliminaron a uno de los narcotraficantes, Sergio Daniel González Aguilera, de 25 años, oriundo del municipio de Villa Ygatimí, quien estaba vestido como paramilitar y que portaba un fusil de guerra calibre 5.56.

Asimismo, fueron capturados Andrés Medina Brítez, de 34 años; Héctor Valentín Martínez Marín, de 30 años; Arnaldo Andrés Giménez Barreto, de 25 años; Idalina Samaniego Bernal, de 24 años, y Mauro Zarza Suárez, de 23 años, este último herido.

Titular de la Senad revela que caravana narco pasó por al menos 11 comisarías

En la mañana de este miércoles, el ministro de la Senad, Jalil Amir Rachid Segovia, habló con ABC y denunció que la ruta que recorrieron los narcotraficantes estaba liberada y apuntó a la Policía Nacional (PN), aunque aclaró que no es él quien debe aplicar las sanciones a los agentes de esta institución que eventualmente pudieron haber ayudado a los marihuaneros.

La caravana de narcos pasó, de hecho, por al menos 11 comisarías de la Policía. Llamativamente, ningún agente de estas unidades los vio pasar.

Jalil Rachid también reveló que no avisaron al Ministerio Público (MP) sobre esta operación. Reconoció que fue a raíz del último incidente con la fiscala Adjunta de Narcotráfico, Matilde Elena Moreno Irigoitía, quien se había negado a gestionar una orden de allanamiento solicitada por la Senad.

Irónicamente, dijo que esta vez solo siguió el consejo de Matilde Moreno, quien para no darles la orden de allanamiento en el caso anterior les dijo que hicieran la captura de los sospechosos en flagrancia.

Sobre la cantidad de marihuana, el ministro de la Senad refirió que esta mañana debe ser pesada, aunque se cree que podría llegar a unos 70.000 kilos.

El 23 de febrero de este año, la misma institución, Senad, ya había incautado 14.290 kilos de marihuana en un procedimiento exactamente igual, la operación Penumbra.

Si es cierto que esta carga requisada en la operación Umbral llega a 70 toneladas, sería el nuevo récord, ya que la mayor incautación de este tipo de droga data del 23 de diciembre de 2024, en la colonia Marangatu, también en Canindeyú, donde agentes especiales de la Senad confiscaron 57.850 kilos en la operación Marangatu.