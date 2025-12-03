Nacionales
03 de diciembre de 2025 - 16:15

Pareja de Marset vuelve a la cárcel de Viñas Cué tras atención médica

Foto de archivo de Gianina García durante su traslado.
El Comando de las Fuerzas Militares dio a conocer que Gianina García Troche, esposa del presunto narcotraficante profugo internacional de la justicia Sebastián Marset, ya volvió a la cárcel militar de Viñas Cué, donde guarda prisión preventiva.

Por ABC Color

Gianina García Troche, esposa del prófugo internacional Sebastián Marset, ya volvió a la cárcel militar de Viñas Cué tras haber estado internada por convulsiones que sufrió recientemente y por las que fue trasladada al Hospital Militar Central de las Fuerzas Armadas de la Nación.

El Comando de las Fuerzas Militares confirmó la reclusión de García Troche mediante un comunicado público.

Comunicado del Comando de las Fuerzas Armadas sobre traslado de Gianina García a la Cárcel de Viñas Cué.
“La Señora Gianina Troche, fue evaluada por una Junta Médica y posteriormente dada de alta del Hospital Militar Central de las Fuerzas Armadas de la Nación. Actualmente, ya se encuentra en el Penal Militar de Viñas Cué bajo segura custodia", indican desde la institución castrense.

El doctor Darío Fretes, director del Hospital Militar Central, indicó que cuando la mujer llegó al centro asistencial estaba inconsciente, pero sin peligro de vida. García Troche fue sometida anoche a una tomografía de cráneo que descartó que las convulsiones hayan sido producto de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico.

Reclusión de Gianina García

Gianina García Troche se encuentra recluida y procesada por lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, debido a su vinculación son Sebastián Marset.

Sebastián Marset es señalado como uno de los líderes de un esquema internacional de tráfico de narcóticos y lavado de activos que en Paraguay fue investigado como la causa“A Ultranza”.