Revelan último informe médico de Gianina García, pareja de Marset

Gianina García, esposa de Sebastián Marset, quien se encuentra recluida y procesada por lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, fue trasladada de urgencia al Hospital Militar Central de las Fuerzas Armadas de la Nación.

Según el informe difundido por la institución, la paciente Gianina García Troche se encuentra estable y fuera de peligro, siendo atendida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar Central de las Fuerzas Armadas de la Nació.

El comunicado agrega que, si bien la paciente está estable, su permanencia en el centro asistencial se debe a la necesidad de descartar cualquier complicación médica.

“Un equipo de médicos de diferentes especialidades, ha evaluado a la paciente y ha solicitado la realización de estudios adicionales para descartar posibles patologías, por lo cual la misma sigue hospitalizada”, subraya.

Reclusión de la esposa de Marset

García Troche, quien cumple prisión preventiva en el penal militar de Viñas Cué, fue ingresada al hospital tras sufrir episodios de convulsiones y desmayos en la noche del lunes.

Su ubicación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) sería, principalmente, por precaución y monitoreo intensivo dada su condición y el perfil de alto riesgo que representa.

Refuerzan seguridad en el Hospital Militar

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional,Óscar González, afirmó a ABC Color que se reforzó la seguridad en el Hospital Militar, teniendo en cuenta el perfil de supuesto vínculo con el crimen organizado de García Troche.

Elementos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están complementando la seguridad del hospital, comentó.