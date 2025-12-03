SEN construye viviendas para afectados por incendio en Villa Cangrejo

Tras el incendio registrado el domingo pasado, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) comenzó hoy la construcción de 23 viviendas provisorias para las familias que lo perdieron todo en el siniestro en Villa Cangrejo.

En total, 46 familias fueron afectadas, y parte de ellas permanece actualmente en un albergue temporal habilitado en la zona.

De acuerdo con la SEN, estas viviendas se están levantando con materiales de mejor calidad que los que tenían originalmente los pobladores.

Las autoridades estiman que los trabajos podrían quedar concluidos en una semana, siempre que las condiciones climáticas acompañen.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Más de cuarenta casas fueron devoradas por un incendio en la Villa Cangrejo

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lo que incluyen las nuevas viviendas

Cada vivienda contará con una pieza, además de la instalación de energía eléctrica y acceso al agua. Sin embargo, el resto de la infraestructura deberá ser completada por los propios pobladores, según explicaron los damnificados.

Ante esta situación, muchas de las familias afectadas solicitan apoyo adicional para completar sus casas, especialmente los baños. Solicitan inodoros, caños, maderas, chapas y ventiladores, entre otros elementos necesarios.

“Me quedé con mi ropa con la que estaba trabajando, nada más pudimos sacar”, relató una de las afectadas. Además, pidió que se pongan en condiciones los servicios de energía eléctrica y agua para garantizar la seguridad de las familias que regresen al lugar.

Lea más: Incendio en Sajonia: 40 familias lo perdieron todo y esperan donaciones

Necesidades básicas aún pendientes

Entre las principales necesidades también mencionaron materiales para realizar el piso. Señalaron que la zona es húmeda y allí habitan numerosos niños, lo que genera riesgos sanitarios.

Además de los materiales de construcción, las familias requieren sábanas, frazadas y utensilios básicos para el día a día.