Suspensión de fusión de bancos afecta seguridad jurídica y económica, dice abogado

Luego de que se confirmara la suspensión de la fusión entre Banco Atlas y Banco Familiar, expresaron su posición. El proceso, que llevaba más de un año de trabajo, quedó detenido por una medida judicial impulsada por ITTI SAECA, empresa proveedora del software bancario en litigio.

Según el expediente, el juez Juan Francisco Blanco Bogado concedió en tiempo récord —literalmente cero segundos entre una providencia y la resolución— la cautelar que impidió al BCP continuar con la evaluación de la fusión.

Abogado Felino Amarilla, señaló que la denuncia sobre este hecho ya fue realizada ante el Jurado de Enjuiciamiento para el procesamiento del juez y su posterior remoción por el delito de prevaricato, estipulado en el código penal.

“La propia ley del jurado establece que la redacción de las resoluciones no puede ser realizada por personas terceras ajenas al juzgado”, señaló el abogado.

A renglón seguido indicó: “¿Qué fue lo que pasó aquí? Todo el proceso fue preparado en el estudio jurídico de ITTI SAECA, que forma parte del universo Ueno, propiedad del Grupo Vázquez".

“Este juez firmó una orden cautelar, ordenando al Banco Central del Paraguay evitar seguir con la fusión. Es muy importante señalar que esa fusión debía ser aceptada formalmente en una sesión que ya fue pospuesta, que debía realizarse el pasado 3 de octubre", remarcó el leguleyo.

Luego comentó que un día antes, el juez le ordena la Banco que no prosiga con la fusión. “Es decir, ellos contaban con información privilegiada".

Un proceso veloz

“La manipulación de la justicia se procede a partir de la elección electrónica del juez Blanco. Ese sorteo ya fue manipulado y por eso le tocó a este juez, quien entre las 11:19 del día 1 de noviembre a las 07:00 del 2 de noviembre, estudió 83 páginas, analizó el expediente, dictó la providencia donde reconocía la demanda y notifica la providencia”, dejó en claro Felino Amarilla.

Luego continuó: “Instantáneamente, dictó la AI de la medida cautelar y nueve minutos después (tiempo en el que tuvo que leer diecinueve páginas) realizó un pedido de aclaratoria por un error”.

Una hora y 35 minutos después (08:44), ya estaba en autos para resolver y a las 08:52 ya estaba lista la resolución de aclaratoria.

“Otra cuestión que debe explicar el juez Juan Francisco Blanco Bogado, es que en la providencia dictada por el juez a las 07:00, en un formato Word, aparece el título arriba, juicio San Jacinto S.A. sobre convocatoria a acreedores, y abajo dice 2 de octubre del 2025, visto la demanda presentada por ITTI SAECA téngase por promovida la presente demanda", señaló el abogado.

Amarilla apuntó que el título habla de San Jacinto S.A. sobre convocatoria a proveedores y el proveído es ITTI SAECA contra Banco Atlas. “¿Qué pasó ahí? Probablemente, el estudio jurídico que presentó la denuncia contra Banco Atlas, presentó la demanda contra San Jacinto. Entonces, hicieron un copi y se olvidaron de borrar".

“Esta es la señal que está dando la justicia paraguaya al discurso del presidente Santiago Peña. Esta no es una causa política. Es una causa que afecta la seguridad jurídica y económica que involucra al Banco Central del Paraguay y a un grupo económico, que en este momento, es el mayor tenedor de dinero público del Paraguay”, sentenció.

Tanto Atlas como Familiar dejaron abierta la posibilidad de retomar el proceso en el futuro, pero solo si el panorama jurídico ofrece garantías. Por ahora, la fusión queda congelada.