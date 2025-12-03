Suspensión de jueza procesada por supuesta coima, sin sueldo

El pedido de suspensión sin goce de la jueza penal de Garantías de Lambaré Isabel Beatriz Bracho Pedrozo fue objeto de estudio en la sesión plenaria ordinaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de hoy. La magistrada está procesada por supuesto cohecho pasivo agravado (coima) por supuestamente recibir coima para favorecer a un presunto narcotraficante.

El 19 de noviembre pasado, la Corte ya dispuso la suspensión de la magistrada Bracho a pedido del ministro Eugenio Jiménez Rolón, superintendente de Central, quien expuso en la sesión del pleno la grave situación generada por la imputación de Bracho por haber supuestamente favorecido en una causa por presunto narcotráfico a Walter Galindo, recientmente condenado en otro proceso por narcotráfico.

Actuaria de juzgado de Lambaré, suspendida sin goce de sueldo desde el primer día

En aquella ocasión, votaron por la suspensión sin goce de salario básico los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander Dans y César Antonio Garay Zuccolillo.

A su vez, los ministros Víctor Ríos Ojeda, Luis María Benítez Riera, Alberto Martínez Simón y el presidente, César Diesel, votaron por el inicio de un sumario administrativo a la jueza Isabel Bracho y por su suspensión, pero con goce de salario.

Ante el empate, Diesel ejerció el doble voto y con ello, la magistrada se “salvó” temporalmente de la suspensión sin goce de sueldo.

En aquella ocasión, también se dispuso la apertura de un sumario a la actuaria del juzgado de Garantías de Lambaré, segundo turno, Ruth Karina Ferreira Brítez- procesada en forma conjunta con Bracho y la exfiscala Egidia Gomes (hermana del fallecido diputado colorado Eulalio Gomes) - pero con relación a ella se dispuso la suspensión sin goce de sueldo.

Audiencia de imposición de medidas para jueza Isabel Bracho, este viernes

En la sesión de hoy, se expuso la petición del Jurado y con excepción de los ministros Benítez Riera y César Diesel, votaron a favor de la suspensión sin goce de sueldo Gustavo Santander, César Garay, María Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón, Eugenio Jiménez Rolón.

La imputación contra la jueza, la actuaria y la exfiscala de Lambaré fue presentada por el fiscal Néstor Coronel, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción y es por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución y ejecución penal, así como la comisión de hechos por funcionarios.

En su imputación, el fiscal Coronel señala que la magistrada cobró US$ 50.000 para revocar la prisión preventiva y otorgar arresto domiciliario al procesado en el caso Mercat.

Coronel detalla además una serie de artimañas como el cambio de la droga por bicabornato de sodio, supuestamente realizados con aparente complicidad de la magistrada y la fiscala, a cambio de pagos de sumas de dinero en dólares, y que permitieron la desvinculación de Galindo de la causa por narcotráfico a cargo de Bracho.

El proceso a Bracho, Gómez y Ferreira se tramita ante el juzgado penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos N° 1, a cargo de Humberto Otazú, quien convocó a Bracho a una audiencia de imposición de medidas a realizarse este viernes 5.