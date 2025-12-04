Algas afectan la pesca en Ayolas y reclaman acción inmediata de Yacyretá

Durante un recorrido por el río, el pescador Andulfo Rótela, de la compañía Atinguy, señaló que la proliferación de algas es un problema que se arrastra desde hace varios años, pero que en los últimos meses aumentó de manera alarmante. Explicó que el fenómeno se debe a la pronunciada bajante del Paraná, cuya última creciente se registró a finales del 2023. En aquella ocasión, la fuerza del agua arrastró y limpió parcialmente el cauce, motivo por el cual los pescadores solicitan al director paraguayo de Yacyretá, Luis Benítez, liberar más agua hasta alcanzar los tres metros durante al menos una semana.

El pedido de los trabajadores es que la liberación del caudal se realice antes de que finalice la veda del 2025, prevista para el 20 de diciembre. Manifestaron que esto les permitiría retomar la pesca y generar ingresos para las fiestas de Navidad. Afirmaron que en las condiciones actuales del río resulta extremadamente difícil navegar y pescar, ya que las algas no solo dificultan el desplazamiento, sino que también dañan los motores fuera de borda y destruyen los equipos utilizados en la actividad pesquera, generando pérdidas adicionales.

Desde la Entidad Binacional Yacyretá, consultada por ABC COLOR, informaron que se debe esperar el informe técnico del área de Medio Ambiente y del Departamento Técnico de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) para emitir una respuesta precisa sobre la proliferación de algas. Indicaron además que el pedido de liberar un mayor volumen de agua debe ser sometido a un análisis técnico antes de que la institución pueda tomar una decisión, considerando los impactos operativos y ambientales que esto implicaría para la represa y la región.

Pescadores comerciales pertenecientes a diversas asociaciones se manifestaron ayer frente a la sede de la EBY, como medida de presión para exigir la apertura del vertedero Aña Cua. Los trabajadores buscan que el aumento del caudal contribuya a la limpieza del río antes de que concluya la actual veda pesquera. Aseguran que la situación se agrava día a día y que la intervención de la binacional es indispensable para evitar un colapso total de la actividad pesquera en Ayolas y zonas aledañas.

