Colorados de Santiago buscan impulsar candidatura unificada rumbo a las municipales de 2026

Alberto Bernal indicó que estas conversaciones apuntan a lograr una concordia entre los movimientos internos del Partido Colorado en el distrito de Santiago. Mencionó que, dentro de ese marco, se analiza la posibilidad de que el intendente actual, Melchor Medina, busque rekutu en los próximos comicios.

Indicó que, para finales de diciembre, podría definirse ya el nombre del candidato a intendente. Se prevé contar con la lista oficial de concejales, añadió.

Según el edil, este proceso de acuerdos internos se encuentra en etapa avanzada y cuenta con aceptación entre varios sectores del coloradismo santiagueño.

El concejal recordó que un esquema similar permitió al Partido Colorado hacerse, por primera vez, con la administración municipal en las pasadas elecciones. “No queremos cambiar de fórmula; creo que ha resultado en su momento”, expresó.

Añadió que la madurez política demostrada por la dirigencia local puede facilitar nuevamente un proyecto unificado. Señaló que este escenario fortalecería al partido rumbo a las elecciones de 2026. A su vez, consideró que mantener esta línea estratégica es clave para sostener el triunfo obtenido.

En otro orden, Bernal informó que próximamente se convocará a dirigentes, caudillos y referentes partidarios de distintos sectores de Santiago. La intención es avanzar en el cierre definitivo de las candidaturas dentro del presente mes.

Indicó que el objetivo es asegurar un proceso ordenado y consensuado. Además, destacó la apertura de espacios de diálogo que vienen sosteniendo las principales figuras del partido. La dirigencia busca que la definición final se concrete con el mayor respaldo interno posible.

“Estamos en proceso de conversaciones y, para nosotros, la unidad partidaria es muy importante”, dijo Bernal. Resaltó que al Partido Colorado le costó históricamente obtener la administración del municipio santiagueño.

Por ello, considera que la experiencia y la madurez política adquirida permiten hoy pensar en un acuerdo amplio. Añadió que este modelo podría convertirse en ejemplo para otros distritos de Misiones. Aseguró que presentar candidaturas únicas evita internas fuertes y refuerza el proyecto.

