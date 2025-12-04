Nicanor Duarte Frutos se suma a Honor Colorado y esto dice al respecto

Este jueves, el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, anunció que el expresidente Nicanor Duarte Frutos ahora forma parte del oficialismo.

“Me siento honrado de dar la bienvenida al expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, al movimiento Honor Colorado. Su compromiso con el partido y su visión para el futuro de Paraguay será un gran aporte a nuestra causa, servir al país”, publicó el también expresidente.

Por su parte, Duarte Frutos, quien además de haber sido titular del Poder Ejecutivo tuvo, también tuvo varios cargos públicos como ministro, embajador y director de Yacyretá, aseguró que su objetivo es “unir al coloradismo”.

“Nos sumamos al movimiento Honor Colorado con la convicción de unir al coloradismo, dejar atrás la confrontación estéril y trabajar en todos los frentes por las futuras victorias del Partido Colorado, la gobernabilidad y el éxito del Gobierno Nacional”, escribió.

Noticia en desarrollo.