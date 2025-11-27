“Hendy Kabaju resa”, dice Wiens sobre la administración del presidente Peña

Durante un recorrido por la ciudad de San Ignacio, Misiones, el precandidato a presidente de la República por la disidencia colorada, Arnoldo Wiens, calificó la situación económica actual como “hendy kavaju resa”, reflejando el malestar ciudadano.

“Hendy kavaju resa, falta circulante económico, eso es lo que dice la gente. Los precios subieron muchísimo; ese es el clamor de nuestra ciudadanía, lo que nos dicen en nuestros recorridos donde llegamos”, mencionó.

Wiens señaló que hay una seria preocupación porque el gobierno no está cumpliendo con sus compromisos financieros en varios sectores, como la construcción, el sector farmacéutico y el programa Hambre Cero, entre otros.

“Esto tiene un efecto negativo en miles de familias paraguayas, porque la cadena de pagos de los servicios no tiene la culpa. No sabemos si todo esto tiene que ver con que quieren que Uenos Bank se posicione y compre las cuentas o las deudas de mucha gente”, agregó.

El dirigente enfatizó que es necesario que el gobierno escuche a la población y atienda los reclamos para poder pagar las cuentas, honrar las deudas y, especialmente, reactivar la economía.

Wiens también criticó los seis mil millones de guaraníes que se invertirán en las decoraciones navideñas de Itaipú Binacional, en lugar de destinar esos fondos a áreas prioritarias, como ayudar a los niños del Hospital de Clínicas que necesitan insumos para sus cirugías cardíacas.

“Mientras tanto, surgen cosas raras y llamativas. Otra vez se gasta un monto multimillonario en decoraciones navideñas en Itaipú. Por ejemplo, en mi casa, mi esposa Verónica guarda los adornos del año pasado y los reutilizamos este año. Termina la Navidad, guardamos todo y el año que viene lo sacamos de nuevo”, explicó.

“Pero en Itaipú, el Gobierno Nacional está derrochando recursos en un momento en que necesitamos que esos fondos se inviertan en cosas realmente sensibles, como ayudar a esos 15 niños del Hospital de Clínicas que requieren insumos para operarse del corazón, o en alimentación en el Ineram. La gente está pasando mal y, obviamente, se desespera cuando ve cómo se malgasta el dinero de todos los paraguayos”, concluyó.