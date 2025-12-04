Nacionales
04 de diciembre de 2025 - 18:02

Estos son los resultados preliminares del concurso docente en Cordillera

Imagen compartida por el MEC sobre el concurso público de oposición para educadores.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) compartió los resultados preliminares del concurso docente en el departamento de Cordillera. De más de 2.320 inscriptos, hubo más de 1.710 aplazados.

Por ABC Color

El concurso público de oposición para conformar el banco de datos de educadores elegibles en el departamento de Cordillera ya cuenta con sus resultados preliminares, según dio a conocer el MEC.

“Creemos en la transparencia como punto fundamental de todo proceso selectivo”, detalla la cartera educativa al momento de compartir estos datos.

Los datos generales son los siguientes:

  • Inscriptos: 2.326
  • Examinados: 2.180
  • Ausentes: 146
  • Puntaje máximo: 33
  • Puntaje mínimo: 5

En total hubo 416 aprobados (21%) y 1.719 no aprobados (79%).

Concurso docente en Cordillera

Como parte del concurso para el Nivel Inicial se registraron los siguientes datos:

  • Inscriptos: 279
  • Examinados: 269
  • Ausentes: 10
  • Puntaje máximo: 31
  • Puntaje mínimo: 6

Del total, hubo 48 aprobados (18%) y 221 no aprobados (82%).

Para Educación Escolar Básica - Primer y Segundo ciclo:

  • Inscriptos: 1102
  • Examinados: 1053
  • Ausentes: 49
  • Puntaje máximo: 33
  • Puntaje mínimo: 5
  • Aprobados: 207 (20%)
  • No aprobados: 846 (80%)

Finalmente, los resultados de los que concursaron para Tercer Ciclo y Educación Media:

  • Inscriptos: 1.458
  • Examinados: 1.353
  • Ausentes: 105
  • Puntaje máximo: 32
  • Puntaje mínimo: 5
  • Aprobados: 242 (18%)
  • No aprobados: 1111 (82%)

