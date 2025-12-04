Estos son los resultados preliminares del concurso docente en Cordillera

El concurso público de oposición para conformar el banco de datos de educadores elegibles en el departamento de Cordillera ya cuenta con sus resultados preliminares, según dio a conocer el MEC.

“Creemos en la transparencia como punto fundamental de todo proceso selectivo”, detalla la cartera educativa al momento de compartir estos datos.

Los datos generales son los siguientes:

Inscriptos: 2.326

Examinados: 2.180

Ausentes: 146

Puntaje máximo: 33

Puntaje mínimo: 5

En total hubo 416 aprobados (21%) y 1.719 no aprobados (79%).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Nuevo aplazo masivo de docentes: el 80% no pasó el penúltimo examen del año, en Caazapá

Concurso docente en Cordillera

Como parte del concurso para el Nivel Inicial se registraron los siguientes datos:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Inscriptos: 279

Examinados: 269

Ausentes: 10

Puntaje máximo: 31

Puntaje mínimo: 6

Del total, hubo 48 aprobados (18%) y 221 no aprobados (82%).

Para Educación Escolar Básica - Primer y Segundo ciclo:

Inscriptos: 1102

Examinados: 1053

Ausentes: 49

Puntaje máximo: 33

Puntaje mínimo: 5

Aprobados: 207 (20%)

No aprobados: 846 (80%)

Finalmente, los resultados de los que concursaron para Tercer Ciclo y Educación Media:

Inscriptos: 1.458

Examinados: 1.353

Ausentes: 105

Puntaje máximo: 32

Puntaje mínimo: 5

Aprobados: 242 (18%)

No aprobados: 1111 (82%)

Lea más: MEC y concurso docente: sindicatos rechazan examen en una sola sede