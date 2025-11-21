Nuevo aplazo masivo de docentes: el 80% no pasó el penúltimo examen del año, en Caazapá

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), registró nuevamente un aplazo masivo de docentes que participaron esta semana del examen escrito del concurso público de oposición, para ocupar un lugar en el Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE). La prueba se dio en el departamento de Caazapá.

Los resultados coinciden con otros que se dieron anteriormente en otras zonas del país, como ocurrió a fines de octubre en el departamento de San Pedro.

Unos 3.020 profesores se presentaron al concurso que tomó en instituciones educativas de la ciudad de Caazapá, entre el miércoles y jueves pasado. De los 3.020, solo 600 lograron aprobar el puntaje mínimo del examen escrito, es decir, solo el 19% de los maestros pasó el certamen.

“Muchos docentes se anotaron en esta ocasión para concursar en más de un nivel educativo, donde también se contemplan las modalidades de Educación Inclusiva y Educación Permanente de Personas Jóvenes y Adultas”, informaron desde la cartera educativa.

Los resultados por nivel

El nivel más alto de aplazados en Caazapá se dio entre los postulantes para ocupar cargos en el primer y segundo ciclo de la Escolar Básica. Unos 134 candidatos aprobaron y se aplazaron unos 1.100 (89%).

En el tercer ciclo y la educación media, reprobaron el test 1.098 educadores (77,8%) y pasaron 314 (22%).

Mientras que para el nivel Inicial, pasaron el examen 154 profesores y se aplazó el 64%, unos 268.

El MEC recordó en un comunicado que, en un primer operativo realizado un miércoles 23 de julio, 4.547 docentes de Capital, Central, Itapúa, Alto Paraná, Ñeembucú, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay lograron superar las pruebas (70% reprobó) y, en el Operativo 3.1 en Amambay, 76 accedierona integrar el BDEE (reprobó el 81%).

Último examen en diciembre

Un último operativo de concurso público está previsto para el mes de diciembre, sin fecha exacta confirmada, para los departamentos de San Pedro (Sur), Canindeyú, Guairá y Cordillera.

En estos sitios se había suspendido el examen luego de encontrarse evidente tufo a fraude en las pruebas desarrolladas el 20 de agosto.

La prueba única se desarrollará en el departamento Central, lo que provocó la protesta de una docena de gremios de docentes, que exigen que se desarrollen en los respectivos departamentos, para evitar gastos excesivos o que la falta de recursos sea motivo de exclusión de postulantes.