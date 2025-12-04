Flybondi gestiona operar como aerolínea de bandera paraguaya

En un mensaje publicado este jueves en redes sociales, la aerolínea argentina de bajo costo Flybondi, que comenzó a operar vuelos regulares en Paraguay esta semana, informó que está realizando gestiones con la Dirección Nacional de Aeroáutica Civil (Dinac) para comenzar a operar como aerolínea de bandera paraguaya.

“Ahora iniciamos (en la Dinac) el proceso de operador aéreo para que podamos empezar a volar como aerolínea de bandera paraguaya”, reza el mensaje de la aerolínea argentina.

El anuncio llega días después de que Flybondi inaugurara sus vuelos diarios entre Asunción y Buenos Aires. Además, tiene previsto realizar tres vuelos semanales entre la capital paraguaya y Córdoba desde el próximo 12 de diciembre.

Adicionalmente, Flybondi planea ofrecer desde febrero vuelos entre Encarnación y Buenos Aires.