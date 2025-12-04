Nacionales
04 de diciembre de 2025 - 10:38

Flybondi gestiona operar como aerolínea de bandera paraguaya

La aerolínea argentina Flybondi anunció que está realizando gestiones con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil para operar con bandera paraguaya.

En un mensaje publicado este jueves en redes sociales, la aerolínea argentina de bajo costo Flybondi, que comenzó a operar vuelos regulares en Paraguay esta semana, informó que está realizando gestiones con la Dirección Nacional de Aeroáutica Civil (Dinac) para comenzar a operar como aerolínea de bandera paraguaya.

“Ahora iniciamos (en la Dinac) el proceso de operador aéreo para que podamos empezar a volar como aerolínea de bandera paraguaya”, reza el mensaje de la aerolínea argentina.

El anuncio llega días después de que Flybondi inaugurara sus vuelos diarios entre Asunción y Buenos Aires. Además, tiene previsto realizar tres vuelos semanales entre la capital paraguaya y Córdoba desde el próximo 12 de diciembre.

Adicionalmente, Flybondi planea ofrecer desde febrero vuelos entre Encarnación y Buenos Aires.