Presunta intoxicación masiva en SND: ¿cómo están los afectados?

La Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Asunción y el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) intervinieron ayer la sede de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) a raíz de una presunta intoxicación masiva en medio del desarrollo de los Juegos Sudamericanos Escolares.

El director de Defensa del Consumidor de Asunción, Carlos Morel, informó hoy que los afectados ya se encuentra fuera de peligro e, incluso, retomaron la competencia desde ayer.

“Nos pone muy contentos la reacción que tuvo la SND, rápidamente intervinieron e hidrataron a estos chicos y ellos ayer ya estaban de vuelta en competencia”, sostuvo.

Precisó que 114 participantes, entre niños y adolescentes, resultaron afectados de un total de 1.900. Indicó que la mayoría son extranjeros, quienes presentaron cuadros de malestar estomacal tras consumir alimentos como pollo frito y arroz.

Preocupa delivery de alimentos

Por su parte, el titular del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, señaló que aún no se puede confirmar una intoxicación, atendiendo a que “había 114 con síntomas estomacales, con diarreas. Solo dos fueron internados, ayer salieron y ya estuvieron compitiendo”.

Indicó que existe preocupación respecto al ingreso de comida mediante servicios de delivery, por lo que prevén bloquear cualquier ingreso de alimentos.

“No hay más chicos con problemas estomacales. Se revisó el agua, eso está bien. También recibimos informes que algunos de ellos están pidiendo delivery en los hoteles; entonces, estamos buscando la causa. Creemos que está solucionado el tema. Hubo un susto”, afirmó.

Asimismo, comentó que se analiza la posibilidad de un contagio viral. “Parece que algunos vinieron con alguna molestia y estamos viendo si es rotavirus, no estamos tan seguros. Se están haciendo todos los trabajos para tener tranquilidad”, añadió.

Toma de muestras y procedimiento técnico

Morel explicó que la SND detectó la situación y contactó con la INAN, que -a su vez- solicitó la colaboración de Defensa del Consumidor para el análisis de las muestras tomadas. Según indicó, esta dirección municipal es la única que cuenta con un laboratorio especializado para confirmar o descartar una intoxicación en alimentos en este tipo de casos.

En caso de confirmarse la intoxicación, señaló que a Defensa del Consumidor no le compete tomar medidas, sino al contratante del proveedor, que es la SND. Tampoco supo precisar cuál es la firma adjudicada para la entrega de los alimentos.

Desde el INAN señalaron que, hasta recopilar todos los datos y contar con un panorama claro de la situación, no brindarán detalles sobre lo ocurrido. Añadieron que la prioridad es asegurar que la información que se comparta sea precisa y completa.

¿Cuándo se conocerán los resultados laboratoriales?

Morel indicó que el resultado de las pruebas se conocerán recién mañana, tras transcurrir 48 horas del proceso de análisis, conforme establece el protocolo laboratorial para este tipo de casos.

La intervención de ayer se dio cerca de las 11:30 cuando llegó el servicio de catering al lugar y -según explicaron- se tomaron varias muestras para buscar microorganismos patógenos.

Llamado a denunciar irregularidades

Por otra parte, el director de Defensa del Consumidor de Asunción indicó que en las últimas semanas realizaron varias verificaciones respecto a presuntas irregularidades.

Instó a la ciudadanía a denunciar los casos, incluso, de forma anónima vía llamada o WhatsApp al: (0981)-555-440. También, agregó, se pueden remitir los reportes a cualquier red social oficial de dicha dirección.