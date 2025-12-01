IPS activa Operativo Caacupé 2025: asistencia 24/7 a peregrinos

En el marco de la tradicional peregrinación a la Villa Serrana, el Instituto de Previsión Social (IPS), a través de su Unidad Sanitaria de Caacupé, activó oficialmente el Operativo Caacupé 2025.

El plan de contingencia sanitaria está diseñado para proporcionar atención médica, primeros auxilios y acompañamiento constante a los miles de peregrinos que visitarán a la Virgen de Caacupé, entre el 5 y el 8 de diciembre.

Desde el IPS, informaron que la doctora Dorisel Ferreira, directora de la Unidad Sanitaria de Caacupé, es la encargada de la coordinación de este operativo, considerado uno de los eventos más multitudinarios y de alta demanda de servicios de salud.

IPS instalará tres puestos de asistencia estratégicos

El plan de contingencia establece una cobertura sanitaria continua, organizada mediante tres puestos asistenciales claves, que operarán las 24 horas del día.

Se informó que ya están instalados dos puestos de atención rápida y primeros auxilios en puntos estratégicos de la Ruta PY02, ubicados específicamente en el Km 50 y el Km 59. La atención centralizada se mantendrá en la Unidad Sanitaria de Caacupé, que sirve como base principal para casos que requieran atención más especializada.

“En estos puntos, el IPS garantiza la disponibilidad de atención médica y de enfermería las 24 horas, con ambulancias en alerta permanente para el traslado de pacientes. Además, se asegura la provisión de agua potable, medicamentos e insumos esenciales", anunciaron desde el seguro social.

Equipo multidisciplinario en turnos estratégicos

Para asegurar la respuesta eficiente ante la alta afluencia de personas, el Operativo Caacupé 2025 cuenta con la participación de un amplio equipo multidisciplinario. Este personal incluye, médicos, enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas, personal de limpieza, conductores de ambulancias y administrativos.

“El personal ha sido organizado en turnos estratégicos para cubrir la demanda prevista durante todas las fases de la celebración: el novenario, la fiesta central y el octavario, lo que asegura una atención constante y de calidad", aseguraron.