Venta ilegal de medicamentos en IPS: ¿qué tiene hasta ahora la Fiscalía?

Ayer miércoles, la Policía Nacional y el Ministerio Público llevaron a cabo un procedimiento en el predio del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), donde incautaron dos vehículos repletos de distintos tipos de medicamentos que, según una denuncia, eran vendidos de manera irregular a pacientes de la previsional.

Los intervinientes identificaron como supuesto responsable de los vehículos a Diego Armando Pineda, quien fue detenido.

La fiscal Hermenegilda Cubilla, quien investiga el caso, dijo hoy a ABC Color que el proceso de inventario de la gran cantidad de medicamentos incautados – que se está realizando con acompañamiento de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria - aún no ha concluido y agregó que Pineda está citado a comparecer ante la Fiscalía en la mañana de hoy, cuando tendrá la oportunidad de brindar declaración indagatoria.

Lea más: “Pagamos, no hay nada”: La desesperación de asegurados de IPS sin medicamentos

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pineda se identificó ayer como propietario de ambos vehículos incautados y manifestó que los medicamentos estaban a su cargo, dijo la agente del Ministerio Público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Supuesta venta de medicamentos a pacientes y familiares

Según declaraciones de personas que frecuentan el hospital, Pineda “tenía abierto sus vehículos y las personas que estaban en el albergue (para familiares de pacientes internados en el Hospital Central) se iban a comprar ahí” los medicamentos que necesitaban.

El caso fue denunciado ante el Ministerio Público por la dirección jurídica del IPS, luego de que una llamada anónima alertara a las autoridades de la previsional sobre la supuesta venta ilegal de medicamentos.