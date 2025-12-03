“Pagamos, no hay nada”: La desesperación de asegurados de IPS sin medicamentos

La escasez de medicamentos e insumos persiste como una queja diaria en el Instituto de Previsión Social (IPS), obligando a miles de aportantes a realizar gastos de bolsillo por fármacos esenciales. Desde servicios clave como el Hospital 12 de Junio, en Asunción, y el Hospital IPS Luque, los asegurados reportaron desabastecimiento de drogas para pacientes crónicos, además de un sistema de agendamiento de turnos ineficiente y desorganizado.

La falta de respuesta del seguro social a las necesidades básicas de sus asegurados ha generado indignación. Los pacientes crónicos, quienes acuden mensualmente a buscar sus medicamentos, se retiran con las manos vacías y se ven en la necesidad de recurrir a farmacias privadas para adquirir drogas vitales.

En el Hospital 12 de Junio las quejas se centran en la carencia de medicamentos de uso masivo como el Enalapril, entre otros suministrados para controlar la presión arterial. “Nada no hay, todo debemos comprar, lamentablemente. Siempre es lo mismo, pagamos pero no recibimos nada a cambio,” clamó una paciente.

Burocracia agrava situación en IPS

La situación se complica por la rigidez burocrática. Miriam Jacquet denunció el calvario que vivió un familiar que llegó hasta el Hospital 12 de Junio buscando asistencia tras un accidente laboral.

La asegurada relató que después de pasar por Urgencias, le indicaron al paciente una ecografía. Sorpresivamente, fue remitido a la ventanilla para “agendar la cita”, con la indicación de que debía presentarse a las 05:00 del día siguiente para intentar conseguir uno de los cuatro turnos disponibles para la jornada.

“Es una vergüenza que en un servicio por el cual miles aportamos, pagamos todos los meses, nos traten como si estuviéramos pidiendo un favor. La salud no puede depender de la suerte, ni de llegar a las cinco de la mañana para ver si te toca. Los aportantes merecemos respeto, organización y humanidad”, expresó la denunciante.

Desabastecimiento total en IPS Luque

La crisis es similar en el Hospital IPS de Luque, donde asegurados reportaron una “carencia total” de fármacos para la presión, así como Metformina para la diabetes, Atorvastatina, calcio, vitaminas y medicamentos para alergias como Cetirizina.

La única respuesta recibida por los pacientes en la farmacia de Luque fue la indicación de regresar al servicio el próximo 10 de diciembre para “averiguar si habrá o no habrán medicinas”, dejando a los asegurados con las manos vacías tras la consulta.

ABC consultó con las autoridades del IPS, quienes prometieron verificar las carencias y brindar una respuesta.