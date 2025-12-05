Caacupé se viste de emoción: gran “Serenata Tupãsýme” reunirá a los mejores artistas del país este 6 de diciembre

Este sábado 6 de diciembre, a las 21:00, la explanada de la Basílica será escenario de una noche cargada de color, tradición y emoción, reuniendo a destacados artistas nacionales que interpretarán canciones dedicadas a la espiritualidad y a la identidad paraguaya.
La serenata no solo acompaña la víspera del 8 de diciembre, sino que simboliza un abrazo musical a los miles de caminantes que llegan a los pies de la Madre intercesora de los Milagros.
Un elenco estelar para una noche única
La velada contará con la presencia de figuras consagradas y grupos emblemáticos del país, entre ellos:
- Grupo Oasis de Villarrica
- Tierra Adentro
- Richer Palma
- Melodías de Mi Tierra
- Las Paraguayas
- Néstor Ló y kambuchi
- Compás Musical
Cada presentación ofrecerá un repertorio pensado especialmente para esta ocasión, mezclando polcas, galopas, fusiones modernas y melodías tradicionales que reflejan el fervor y la identidad cultural del Paraguay.
La noche estará animada por Alfredo Aranda, Lucas Chaparro y Noelia Cazzola, quienes guiarán el programa con historias, reflexiones y momentos de conexión espiritual con los devotos.
Una celebración que une fe, música y tradición
La Serenata Tupãsýme se ha convertido en una de las expresiones culturales más esperadas de la festividad, una oportunidad para que el país se una en un mismo sentimiento: agradecer, celebrar y compartir la esperanza. Con un espectacular despliegue artístico, Caacupé se prepara para vivir otra noche inolvidable bajo la mirada protectora de la Virgen.
