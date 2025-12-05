Nacionales
05 de diciembre de 2025 - 16:34

Caacupé se viste de emoción: gran “Serenata Tupãsýme” reunirá a los mejores artistas del país este 6 de diciembre

La Basílica de Caacupé se alista para recibir a los miles de peregrinos que llegarán en los próximos días.
La Basílica de Caacupé se alista para recibir a los miles de peregrinos que llegarán para el día central de la Virgen.Faustina Agüero

La ciudad espiritual del Paraguay ya late al ritmo de devoción, cultura y música. En la antesala de la mayor festividad mariana del país, la Basílica Santuario de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé presenta una nueva edición de la Serenata Tupãsýme, un encuentro artístico que cada año despierta sentimientos profundos entre peregrinos y fieles que llegan desde todos los rincones del país para honrar a la Virgen.

Este sábado 6 de diciembre, a las 21:00, la explanada de la Basílica será escenario de una noche cargada de color, tradición y emoción, reuniendo a destacados artistas nacionales que interpretarán canciones dedicadas a la espiritualidad y a la identidad paraguaya.

La serenata no solo acompaña la víspera del 8 de diciembre, sino que simboliza un abrazo musical a los miles de caminantes que llegan a los pies de la Madre intercesora de los Milagros.

Un elenco estelar para una noche única

La velada contará con la presencia de figuras consagradas y grupos emblemáticos del país, entre ellos:

- Grupo Oasis de Villarrica

- Tierra Adentro

- Richer Palma

- Melodías de Mi Tierra

- Las Paraguayas

- Néstor Ló y kambuchi

- Compás Musical

Vista aérea de la Basílica de Caacupé, corazón de la fe mariana del Paraguay.
Cada presentación ofrecerá un repertorio pensado especialmente para esta ocasión, mezclando polcas, galopas, fusiones modernas y melodías tradicionales que reflejan el fervor y la identidad cultural del Paraguay.

La noche estará animada por Alfredo Aranda, Lucas Chaparro y Noelia Cazzola, quienes guiarán el programa con historias, reflexiones y momentos de conexión espiritual con los devotos.

Una celebración que une fe, música y tradición

La Serenata Tupãsýme se ha convertido en una de las expresiones culturales más esperadas de la festividad, una oportunidad para que el país se una en un mismo sentimiento: agradecer, celebrar y compartir la esperanza. Con un espectacular despliegue artístico, Caacupé se prepara para vivir otra noche inolvidable bajo la mirada protectora de la Virgen.

