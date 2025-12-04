Gobierno impulsa ley para prohibir uso de celulares en las escuelas

El ministro de Educación y Ciencias, Luis Fernando Ramírez, detalló este miércoles en Mburuvicha Róga el proyecto de ley que propone regular el uso de celulares en instituciones educativas del país. La iniciativa, elaborada de manera conjunta con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, el MITIC y la Presidencia de la República, pretende frenar lo que consideran un uso indiscriminado y perjudicial de los dispositivos móviles entre niños y adolescentes.

El asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno, explicó que el proyecto surge a partir de evidencia científica que demuestra efectos negativos asociados al consumo excesivo de tecnología: desde alteraciones en la salud mental hasta dificultades en el desarrollo cognitivo.

“El impacto del celular y otros dispositivos es negativo en los niños y adolescentes. El primer daño es a su salud mental y también en la falta de aprendizaje”, afirmó.

Uso pedagógico sí, distracción no

Ramírez enfatizó que la regulación no busca eliminar la tecnología de las aulas, sino ordenar su utilización. Aclaró que el uso pedagógico, por parte de docentes o estudiantes en actividades guiadas, seguirá permitido.

Recordó además que 500 escuelas están siendo conectadas mediante Starlink, lo que forma parte de un plan de tecnología responsable. Sin embargo, advirtió que “no queremos que la tecnología le lleve por delante a nuestros niños”. En ese sentido, demostró además preocupación por el incremento del ciberacoso en los niños y adolescentes.

Por su parte, el ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, destacó que muchos casos de ansiedad y depresión infantil están vinculados al uso desordenado de la tecnología.

“La escuela es donde los niños pasan la mayor parte del día, y es allí donde debemos regular para protegerlos”, afirmó. Agregó además que la regulación será para todos los niveles educativos, desde el nivel inicial hasta la educación media.

Sostuvo que el objetivo es generar un entorno educativo más sano y enfocado en el aprendizaje, con límites sanos el uso no pedagógico de dispositivos móviles.

El proyecto será remitido al Congreso. Desde el Ejecutivo se espera un debate que permita establecer reglas claras para la utilización de la tecnología en las instituciones educativas, públicas y privadas.