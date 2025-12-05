Defensa de Gianina García rechaza sanción como “represalia personal” y denunciará a jueza

Este viernes, la jueza Rosarito Montanía resolvió imponer una sanción de cinco días sin visitas de familiares a la ciudadana uruguaya Gianina García Troche, actualmente recluida en el penal militar de Viñas Cue por supuestos hechos relacionados al narcotráfico. El motivo de la sanción es supuesto mal comportamiento por parte de la mujer.

Según los motivos expuestos al momento de la imposición de la sanción, García Troche habría destruido cámaras de seguridad ubicadas cerca de su celda y habría amenazado con auto eliminarse si sus custodios no permitían que sea sometida a una inspección médica por galenos de su confianza. Eso habría ocurrido poco antes de que la uruguaya sufriera convulsiones que llevaron a su hospitalización esta semana.

Luis Samaniego, abogado que representa a García Troche, dijo que la sanción a su clienta es “una resolución arbitraria, infundada y carente de motivación” que fue dictada “en violación del debido proceso” a modo de “represalia personal” por las críticas que la procesada y su defensa han realizado contra la jueza Montanía.

Lea más: Pareja de Marset vuelve a la cárcel de Viñas Cué tras atención médica

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Afirmó que la resolución no establece un motivo claro para la sanción ni dice “cuándo, cómo y dónde” ocurrieron los supuestos incidentes. Argumentó también que la jueza Montanía no tiene atribuciones para sancionar a su defendida por supuestos hechos ocurridos dentro de la cárcel, ya que esa es potestad del director de la prisión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En el expediente no consta que (García Troche) haya roto cámaras, todos los informes que tenemos hablan de su buen comportamiento”, añadió. “No existe un informe que diga que ella se está portando mal en Viñas Cue”.

Denunciarán a jueza ante el JEM

Agregó que no se hizo una audiencia, no se valoraron pruebas ni se dio a García Troche oportunidad de defenderse antes de que la sanción le sea impuesta.

“(La jueza) dictó de forma caprichosa (la sanción), creo que a raíz de todas las manifestaciones que venimos haciendo en contra de esta jueza”, subrayó.

Lea más: A Ultranza: ahora Gianina García habla de “error judicial” y pide su libertad

Samaniego anunció que la defensa de García Troche denunciará a la jueza Montanía ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por violación del deber de motivación, usurpación de función administrativa penitenciaria, abuso de autoridad, mal desempeño de sus funciones, desviación de poder, restricción ilegítima de derechos fundamentales y contacto familiar y otras supuestas faltas.

Además, indicó, será presentada ante el Ministerio Público una denuncia por omisión de auxilio debido a la prohibición de que médicos de confianza de la procesada la examinen.

Gianina García Troche está recluida en Viñas Cue desde mayo de este año, cuando fue extraditada a Paraguay desde España.

Lea más: A Ultranza: otorgan 6 meses más para cerrar causa contra Gianina García

Está procesada por supuesto lavado de dinero presuntamente relacionado a actividades de crimen organizado que son atribuidas a su esposo, el prófugo uruguayo Sebastián Marset, señalado como uno de los líderes de un esquema internacional de narcotráfico y lavado de activos que en Paraguay fue investigado con el rótulo “A Ultranza”.