Fuerza Aérea celebra su día y Peña entrega “alas” a nuevos pilotos

La Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) celebró este viernes su día institucional y el de su Santa Patrona, la Virgen de Loreto, en un acto realizado en la Base Aérea Ñu Guasú, en Luque. La ceremonia contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, quien entregó las “alas” a 26 nuevos pilotos aviadores militares.

En el evento, el comandante de la Fuerza Aérea, general Julio Fullaondo, presentó un informe detallado de las operaciones y misiones ejecutadas durante el año, destacando los avances en la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

Operación Jejoko Mbarete y la primera captura de un vuelo irregular

Fullaondo resaltó que la FAP mantiene un rol activo en la Operación Jejoko Mbarete, una estrategia anticontrabando llevada adelante junto con la Armada, el Ejército y la Coordinación de Defensa. En este marco se realizan patrullajes y reconocimientos aéreos constantes.

El comandante informó un hito sin precedentes: el 11 de noviembre, por primera vez se logró la detección, interceptación y captura de un tráfico aéreo irregular, utilizando radares primarios y aeronaves de interceptación en apoyo a la operación “Escudo Guaraní”. Esta estrategia integra a las Fuerzas Armadas y a otras instituciones de seguridad del Estado para combatir organizaciones criminales y movimientos terroristas en la frontera.

Misiones humanitarias y más de 130 evacuaciones aeromédicas

Fullaondo también destacó las tareas humanitarias realizadas este año en cooperación con diversas instituciones, entre ellas:

137 evacuaciones aeromédicas , trasladando a 157 pacientes desde distintos puntos del país.

Distribución de víveres en comunidades vulnerables.

Asistencia en incendios forestales mediante helicópteros equipados con sistema Bambi Bucket .

Apoyo a operaciones contra el narcotráfico y misiones tácticas conjuntas.

Estas operaciones, afirmó, han permitido “salvar innumerables vidas” y fortalecer el rol social de la institución.

Cooperación internacional y fortalecimiento del control aéreo

En el ámbito internacional, la FAP volvió a ser sede —por segunda vez en 54 años— de la Conferencia Anual de Jefes de Fuerzas Aéreas de América, en el marco del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (Sicofaa), organización que reúne a 23 países.

En el encuentro se discutieron mecanismos para mejorar la asistencia humanitaria y, a propuesta de Paraguay, se incorporó un nuevo eje estratégico enfocado en la cooperación para combatir vuelos ilícitos, narcotráfico y crimen transnacional.