FF.AA.: Peña releva a edecanes y a jefe administrativo

El jefe de Estado, Santiago Peña (ANR-HC) firmó hoy el Decreto N° 4910, por el cual nombra nuevos edecanes militar naval y aeronáutico.
El documento oficial del Poder Ejecutivo nombra al coronel DCEM Sung Hoon Jang, como edecán militar del Presidente de la República, en reemplazo del coronel DCEM Eduardo Luis Escobar Bottino.
Nombra al capitán de Navío DEM Miguel Ángel José Caballero Prieto, como edecán naval del Presidente en -reemplazo del Capitán de Navío DEM Miguel Nasser Suleime Salum Arce
También designa al coronel DCEM José Miguel Toñánez Fleitas, como edecán aeronáutico del Presidente, en reemplazo del coronel DCEM Jorge Manuel Ramírez Gómez.
El considerando del Decreto refiere que por Orden Especial N° 68 del 16 de octubre de 2025, del Comando en jefe de las Fuerzas Armadas, se comisiona a Oficiales Superiores al Gabinete Militar de la Presidencia de la República, a fin de desempeñarse como Edecanes del jefe de Estado.
Nuevo jefe administrativo
Por otra parte, el Decreto N° 4909, Santiago Peña nombró al coronel DCEM Carlos María Colmán Rojas como director general de Administración y Finanzas del Gabinete Militar de la Presidencia de la República, en reemplazo del coronel DCEM Antonio Colmán Ayala.