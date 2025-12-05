Senepa intensifica trabajos preventivos para frenar criaderos del aedes aegypti en Ayolas

El funcionario indicó que, ante la proximidad del 8 de diciembre, fecha en que se recuerda a la Virgen de Caacupé, las fiestas de fin de año y el inicio de la temporada de verano, se intensificaron las acciones de eliminación de recipientes que puedan servir de criadero del mosquito aedes aegypti.

Explicó que los trabajos se concentraron primeramente en los barrios con mayores índices larvarios según el último relevamiento. Entre ellos mencionó a San Rafael, San José Obrero, Sirena, San Antonio Yataity, donde el índice es del 12,5 %, y la compañía Corateí, que registra un 4,9 % de infestación.

Las tareas incluyen la eliminación de agua acumulada en recipientes como cubiertas en desuso, piletas, envases de bebidas, cáscaras de sandía y otros elementos expuestos a la intemperie en viviendas y espacios públicos.

Paredes señaló que es común que la gente acumule cubiertas en desuso y las dejé expuestas a la lluvia, lo que genera condiciones ideales para la reproducción del vector. Recordó que incluso pequeños contenedores pueden convertirse en criaderos, por lo que es fundamental el mantenimiento constante de patios y alrededores.

Asimismo, mencionó que en los distritos de Yabebyry y Santiago Misiones también se realizan rastrillajes preventivos con el objetivo de reducir la presencia del mosquito y evitar la propagación de enfermedades. Los equipos operativos desarrollan visitas casa por casa, eliminación de criaderos y trabajos de concienciación con los pobladores.

Estas intervenciones buscan abarcar zonas consideradas vulnerables por la acumulación de residuos o la presencia frecuente de recipientes con agua.

Finalmente, Paredes reiteró que desde el Senepa se recomienda a toda persona con síntomas como fiebre o dolor de cabeza evitar la automedicación, una práctica muy común y riesgosa en la actualidad. Insistió en la importancia de consultar a un profesional médico ante cualquier cuadro sospechoso.

