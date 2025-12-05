Sintierras marchan rumbo a estancia administrada por Senabico

Pasadas las 11:00 de este viernes, tal y como lo anunciaron, partieron desde Santa Rosa los numerosos campesinos decididos a ocupar la estancia Lusipar, un predio privado administrado por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Decomisados (Senabico).

La comitiva compuesta por camiones, camionetas, motos y automóviles viajará por aproximadamente 35 kilómetros por la ruta PY08 y luego deberán realizar 25 kilómetros por caminos internos.

Los campesinos pueden marchar pacíficamente para manifestarse, pero la Policía advirtió que no se permitirá la ocupación. Los camiones llevan colchones, bolsones con comida y todo lo necesario para instalarse en el predio.

En ese contexto, desde la institución confirmaron que deben dar cumplimiento a la orden de captura de uno de los líderes, Elvio Benítez, por “apología” al delito, por instar y organizar la invasión de un predio que no está sujeto a la reforma agraria.

“Nosotros vamos a ir tras nuestro objetivo, tenemos nuestro plan dentro del marco de la ley, para poder manifestarnos y exigir acceder a un pedazo de tierra”, dijo esta mañana Elio González, uno de los líderes.

Las autoridades policiales se encuentran apostadas en distintos puntos y custodian la estancia, con cientos de agentes.

Tierras no pueden ser donadas a campesinos, afirma Senabico

La estancia Lusipar forma parte de la lista de bienes que están siendo administrados por la Senabico tras el decomiso por presunción de narcotráfico y lavado de dinero. El predio formaba parte de los bienes del presunto narco Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.

La ministra Teresa Rojas descartó que, en este momento, el inmueble pueda ser donado. Señaló que, conforme a la ley, la estancia permanece bajo administración de su institución mientras no se confirme el comiso.

“Si bien es cierto que la ley de Senabico establece la donación, no podemos donar algo que no nos pertenece. Esa estancia, hasta que termine el juicio y se confirme un comiso, eventualmente, pertenece a una empresa privada. Senabico, en este momento, no puede donar a nadie algo que no es de su propiedad”, afirmó en contacto con ABC esta semana.

