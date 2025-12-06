Insalubres basurales colman los barrios de Asunción este fin de semana largo

“Cerca de 1.000.000 de kilos de residuos retirados de vertederos clandestinos de Asunción”, anunciaba en sus redes el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR - cartista), el miércoles pasado, 3 de diciembre. Decía que era el resultado de 5 días de trabajo con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y las Fuerzas Armadas, en una “lucha contra los vertederos clandestinos”.

El informe de Bello citaba como zonas intervenidas, la Costanera Norte, en el Barrio San Miguel Guerrero y al costado del Puente Héroes del Chaco; además del sector de 4 Mojones, entre Defensores del Chaco y Ecuador.

Lea más: Basura acumulada: el “bello” paisaje a cuadras del eje corporativo de Asunción

Pero un recorrido por la avenida Defensores del Chaco, en la misma zona de 4 Mojones, denota que la situación está muy lejos de ser controlada, para lamento de los vecinos del populoso barrio San Pablo, que deben caminar sorteando basura de olor nauseabundo, que además es insalubre.

Por ejemplo, a metros de la esquina con Teniente José Félix López, sobre el paseo central de Defensores del Chaco, se están tirando bolsas de desechos domiciliarios, cubiertas y otro tipo de residuos. Esta mañana, esos residuos habían sido prendidos fuego y seguían siendo tan malolientes y peligrosos como el día anterior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Caminar entre la insalubre basura

Sobre las veredas, tanto del lado de Asunción, como el de Fernando de la Mora, la situación se repite: desechos domiciliarios se mezclan con restos se poda y materiales de construcción, cerrando el paso a los peatones. Las familias deben pasar por ahí incluso cuando llevan alimentos frescos, por ejemplo, del Mercado de Abasto que está cerca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Crisis de la basura: Asuncenos pagaron US$ 26 millones, pero ciudad está mugrienta

Igual que en otras zonas, como el eje corporativo, el barrio Itay, Obrero, Sajonia o el centro, vecinos se quejan de la falta de recolección de basura, que la comuna está realizando con menos efectividad que antes.

Problemas “heredados” de Nenecho, sin solución

La crisis en el sistema de recolección de basuras se viene dando desde la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - HC), quien presionado renunció en agosto, tras probarse un desvío de G. 512.000 millones de bonos que eran para obras. Pese a promesas y “autobombos” en redes, Bello no consigue reencausar el esencial servicio.