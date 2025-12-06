Liberan horarios de transporte por la festividad de Caacupé

La Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) autorizó la liberación de horarios para todas las empresas de transporte público de pasajeros intermunicipal con motivo de la festividad de Caacupé.

La medida regirá desde las 12:00 del domingo 7 de diciembre hasta las 18:00 del lunes 8 de diciembre, según la resolución reguladora.

Dinatran indicó que con la liberación de horarios se busca facilitar y agilizar el traslado de personas que se movilizan hacia Caacupé con motivo de la festividad mariana, una de las concentraciones religiosas más importantes del país.

Requisitos para buses durante el operativo

Durante el operativo, los buses deberán llevar visibles en el parabrisas las leyendas “Hasta Caacupé” y/o “Hasta Ypacaraí”, con el fin de identificar los servicios habilitados para la cobertura especial.

Las tarifas vigentes del transporte público intermunicipal permanecerán invariables durante el operativo, conforme al decreto regulador. Las empresas deberán aplicar los precios establecidos oficialmente, que van desde los G. 4.100 hasta los 11.300 por persona, en razón al itinerario.

La Dinatran habilitó un canal de atención para consultas relacionadas al operativo a través de WhatsApp, mediante el número (0962) 352-235.