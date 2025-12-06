Enfermeras del IPS pidieron a la Virgencita de Caacupé que interceda por ellas

Un grupo de enfermeras y enfermeros del Instituto de Previsión Social peregrinaron esta mañana hasta la Basílica de Caacupé, para pedir a la Virgencita que les escuche e intercerda por las 4.300 funcionarias contratadas que no ganan ni salario mínimo.

Partieron rumbo a la capital del departamento de Cordillera desde el Hospital Ingavi, se concentraron en la Plaza Teniente Fariña, ubicada detrás de la iglesia, y desde ahí peregrinaron, con carteles de protesta en mano, para participar de la misma.

“Virgencita, danos fuerza para seguir luchando. Ten misericordia de las enfermeras del IPS. Virgencita, suplicamos justicia. Virgencita azul de Caacupé, escuchanos. Clamamos justicia para las 4.300 enfermeras contratadas del IPS que no ganamos el salario mínimo”, eran las frases que se podían leer en los carteles que llevaban las enfermeras.

El gremio de enfermería del IPS lleva meses denunciando una esta situación vergonzosa y humillante, señalando que la institución sí dispone de recursos millonarios para la tercerización de servicios, mientras el personal con más de una década de antigüedad sigue sin ser nombrado y cobrando salarios indignos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: IPS: enfermería exige salarios dignos con cacerolazos y médicos presionan por carga horaria

Indicaron que hace 14 años están sin reajuste salarial del 5%, recordando que el salario mínimo estipulado para enfermería es de 4.320.000 guaraníes, además de los contratos temporales que se extienden por 10 a 14 años sin estabilidad.