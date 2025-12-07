Caacupé 2025: estas son las recomendaciones sobre alimentos para los peregrinos

A través del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), el Ministerio de Salud emitió unas recomendaciones para todos los peregrinos a Caacupé que son clave para evitar descompensaciones.

Entre las principales recomendaciones se encuentra tomar agua potable cada 15 a 20 minutos como mínimo para reponer la pérdida de líquido producida por el intenso calor y evitar la deshidratación.

Asimismo, es fundamental que el agua provenga de fuente segura y sea potable. En el caso de la compra de productos alimentos, ya sea agua, helados o hielo, esto se debe hacer solamente de los comercios que se encuentren en buenas condiciones.

Otro punto clave es lavarse las manos adecuadamente con agua potable y jabón antes de manipular o consumir cualquier alimento y después de utilizar el baño también ayuda a prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos.

Verificación de etiquetas y consumición exagerada

La cartera sanitaria también recuerda que es sumamente importante identificar en la etiqueta de los productos alimenticios envasados la fecha de vencimiento y los registros emitidos por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, mientras que, por otra parte, el consumo exagerado de alimentos con mucha sal no es saludable, sobre todo en las personas con hipertensión.

También se debe evitar la compra y el consumo de los alimentos que contengan mayonesa, mostaza, cremas, huevos y salsas que estén sin refrigerar o expuestos al sol, ya que son altamente riesgosos para la salud.

Esto último también se aplica en evitar consumir los alimentos de venta callejera o en lugares de expendio de alimentos que estén expuestos, sin protección contra polvos, insectos y humos o que sean manipulados sin los utensilios correspondientes.

“Por su seguridad y la de los demás, no es recomendable consumir bebidas alcohólicas. Si los alimentos presentan características inapropiadas, olores y sabores desagradables, evitar consumirlos, aunque no estén vencidos”, concluyen.

