Caballitos para las fotos sobreviven pese a los celulares en Caacupé

José María Leite (65), Melión Sanabria (77) y Eusebio Martínez (72) son los más veteranos fotógrafos de los caballitos en la explanada de la Basílica de Caacupé aunque cuentan que son varios más los que se dedican a esta profesión.

Algunos lo hacen todo el año y otros por temporadas y también aparecieron para estas fechas algunos escenarios montados en los alrededores con un banner de la Basílica, la imagen de la Virgen y el caballito.

Los antiguos fotógrafos llevan más de 30 años en esta tarea y dicen que empezaron una vez que demolió el tupao tuyá en la década de 1980. Entonces entraron en auge las fotografías instantáneas de Kodak y Polaroid.

Siempre ejercieron la profesión en Caacupé y trabajan durante todo el año, día de por medio y por grupos.

Tomarse una foto lleva dos minutos y en el mismo lugar se realiza la impresión.

¿Cómo hacen para sobrevivir con los celulares?

A la pregunta responden, tenemos un truco. Primero se toman una foto y luego les permitimos los celulares, comentan.