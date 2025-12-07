Conmovedoras muestras de fe a la Virgen de Caacupé

Entre gente que no dejan de admirarlos, les toma fotografías y les da ánimos atraviesan la explanada de la Basílica de rodillas, suben la escalinata y cruzan el interior del templo hasta la barandilla los hermanos Blanca Susana (34) y Lorenzo Arzamendia Martínez (33). Al lado de este último va caminando Eva Martínez de (65), la madre, cuya gravedad en salud fue lo que motivó la promesa.

No los frenó el soporífero calor que reinaba alrededor de las 14:30. “Es un compromiso que le hice a la Virgen por la salud de mi madre. Ella estuvo muy enferma durante un largo periodo de tiempo. Pero después sanó y esta es la segunda vez que venimos de rodillas”, cuenta Lorenzo.

La familia viene desde Fram, Itapúa, y los acompaña Pablo Ciceia, el esposo de Blanca, quien se encargó de filmarlos.

En moto y bicicleta desde el Este

Otro grupo de promeseros que conforma CDEGUA llegó en motocicleta desde el Alto Paraná. Salieron del Km 11 de la Ruta PY 02, Acaray, y son al menos 12 personas. En el interior de la Basílica encontramos a Ricardo Cañete, Iván Ruiz y Tania González quienes portaban sus remeras distintivas, la bandera y una imagen de la Virgen adquirida ahora en Caacupé.

También del mismo punto salieron, pero en bicicleta los integrantes del “Grupo Unido del Km 11”, el 5 de diciembre a las 18:00 y llegaron este mediodía. El contingente lo integran siete ciclitas y con el apoyo suman 25 peregrinos.

Juan Angel Yegros (36) dijo que precisamente estaba cumpliendo 20 años de peregrinación a Caacupé pedaleando. Les acompañan dos imágenes de la Virgen de los milagros en sus respectivas carrozas, una de culto particular y la otra Virgen Peregrina del km 12. “Cada uno tiene una promesa personal con la virgen, pero en general le agradecemos porque nos da salud y nos acompaña siempre”, comenta.

Desde Buenos Aires

Con sus remeras alusivas y una bandera que fusiona la tricolor con el pabellón argentino, Armando Domínguez (41) y Lilian Godoy (39) son dos paraguayos que viven en Buenos Aires desde hace 21 años.

Vinieron a pagar su promesa a la Virgen cuya imagen acaba de cumplir siete años en su poder.

Por eso consideran especial el momento y decidieron traerla con ellos. Los votos que hicieron a la Inmaculada es la de tener siempre salud y por la familia.