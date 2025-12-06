Lusipar: imputan a 29 campesinos y solicitan prisión tras intento de invasión

Los 29 imputados por el intento de invasión a la estancia Lusipar permanecen detenidos en la Comisaría 18 de Santa Rosa del Aguaray, donde comenzaron a prestar declaración ante el magistrado tras la presentación de los cargos.

Los fiscales formularon imputación por invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños a obras construidas o medios técnicos de trabajo y tentativa de homicidio doloso.

Denuncia presentada por un estanciero

La imputación surge luego de la denuncia presentada por el ganadero Pedro Galli, propietario de la estancia Toro Vevé, utilizada por el grupo como vía de acceso para intentar llegar a Lusipar.

La jornada violenta se desató cuando un grupo de campesinos, liderados por Elvio Benítez, con orden de captura vigente, avanzó en una caravana de aproximadamente 50 vehículos desde la Plaza de la Paz en Santa Rosa del Aguaray. Pese al férreo dispositivo policial, los manifestantes atropellaron un portón y una barrera humana en la estancia Toro Vevé e intentaron forzar el paso hacia Lusipar.

Policías heridos de bala

La Policía respondió con balines de goma y se produjo un segundo choque en otro retén, momento en el que dos agentes fueron heridos por armas de fuego:

Suboficial ayudante Ángel Daniel Molinas (27): herida de bala en el muslo.

Suboficial ayudante David Alexander Cano Aquino: impacto de bala en el rostro; trasladado al Hospital del Trauma.

Varios campesinos también resultaron lesionados durante los enfrentamientos. Según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) siete campesinos fueron derivados al hospital.

Detenidos y procesados

Mientras mujeres y niños fueron liberados después de su identificación, 29 hombres quedaron detenidos y posteriormente imputados. Este es el listado completo remitido por las autoridades:

Emelio Acosta Arguello (antecedentes: violencia familiar 2014; tentativa de robo agravado y homicidio 2004) Ángel Larrea Salomón Santiago Gamarra Benítez Denis Joel Casco Felte (prohibiciones varias; antecedentes por violencia familiar, coacción y deber alimentario) Derlis Sanguina (prohibición de salida del país) Julián Martínez Gamarra Héctor Fretes González Félix María Martínez Cuenca Luis Careaga Medina (prohibición de portar armas) Víctor Daniel Rojas Barreto Alexis Daniel Macedo Sanabria Silverio Ramón Notario Rivas Julio Cristóbal Adinolfi Almada Alfonzo Acosta (orden de búsqueda y localización) Carlos Antonio Pesoa Vera Saturnino Núñez Morínigo Carlos Peralta Pérez Gregorio Espínola Díaz Tomás Vera Cristaldo José Ramón López César Candia Mendoza Rodrigo Godoy Rojas Robustiano Acosta Amalio Ariel Sanabria Adán Godoy Rojas Amalio Sanabria Luciano Godoy Giménez Alfredo Peralta Arevalos (antecedente: abuso sexual en niños) Carlos Antonio Delvalle Vázquez

Evidencias y daños materiales

La Policía reportó además las siguientes evidencias incautadas:

15 celulares

3 machetes

1 escopeta calibre 16 con 7 cartuchos

Se decomisaron 32 vehículos, entre camiones, camionetas, automóviles y motocicletas, muchos de ellos utilizados para el avance hacia las estancias. Permanecen en la zona para peritaje de Criminalística.

El enfrentamiento también resultó con varios vehículos policiales dañados:

Hyundai Tucson: daños frontales Ómnibus de la Agrupación Especializada: retrovisor destruido Hyundai Santa Fe: daños en la carrocería

Antecedentes: una escalada anunciada

Días antes del enfrentamiento, San Pedro se encontraba en alerta máxima, con más de 800 policías desplegados para evitar la invasión anunciada por los dirigentes campesinos.

La estancia Lusipar, de 11.000 hectáreas, forma parte de los bienes incautados al narco brasileño Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”, y su administración y arrendamiento han sido cuestionados por grupos sin tierra que exigen su reparto en el marco de la reforma agraria, pese a que la tierra no forma parte de la reforma.

La Fiscalía, encabezada por la adjunta Alicia Zapriza, ya había ordenado días antes la detención de otros dirigentes por apología del delito, lo que avivó la tensión en la zona.

Situación actual

La región continúa bajo fuerte custodia policial, mientras el juez de garantías analiza la situación procesal de cada imputado.

Las autoridades no descartan nuevas movilizaciones campesinas, por lo que el clima en el norte del país sigue siendo altamente sensible y propenso a nuevos episodios de violencia.

Además, el dirigente campesino Elvio Benítez, quien lideró el grupo de pobladores que ayer intentó ingresar hasta la finca conocida como Lusipar, declaró a nuestro medio que no van a quedarse con los brazos cruzados hasta lograr el objetivo: la ocupación de Lusipar.